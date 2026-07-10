Binlerce yıllık tarihe yolculuk: Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken antik kentler

Anadolu, binlerce yıl boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış, her dönemde kültürün, ticaretin, sanatın ve inancın merkezlerinden biri olmuştur. Bu nedenle Türkiye'nin dört bir yanında birbirinden etkileyici antik kentlerle karşılaşmak mümkündür. Kimi antik kentler görkemli mimarileriyle öne çıkarken kimileri ise dünya tarihini değiştiren keşiflere ev sahipliği yapmasıyla dikkat çeker. İşte Türkiye'de mutlaka görmeniz gereken antik kentler...

1. TROYA ANTİK KENTİ - ÇANAKKALE Dünya tarihinin en önemli arkeolojik alanlarından biri kabul edilen Troya, yaklaşık 6 bin yıllık geçmişiyle dikkat çeker. Üst üste kurulmuş farklı yerleşim katmanları sayesinde birçok medeniyetin izlerini taşıyan kent, tarih boyunca büyük savaşlara, ticarete ve kültürel gelişmelere tanıklık etmiştir. Günümüzde görülebilen sur kalıntıları, antik yerleşim alanları ve modern müzesiyle ziyaretçilerine kapsamlı bir tarih yolculuğu sunmaktadır.

2. ASSOS ANTİK KENTİ - ÇANAKKALE Ege Denizi'ne hâkim yüksek bir tepe üzerine kurulan Assos, etkileyici manzarası ve tarihi dokusuyla öne çıkar. Antik çağın önemli liman kentlerinden biri olan yerleşim, taş sokakları, tapınak kalıntıları ve tiyatrosuyla günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Özellikle gün batımında sunduğu manzara, ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatır.

3. EFES ANTİK KENTİ - İZMİR Türkiye'nin en çok ziyaret edilen antik kentlerinden biri olan Efes, Roma döneminin en büyük şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Mermer caddeleri, anıtsal kütüphanesi, dev tiyatrosu ve görkemli yapıları sayesinde antik dünyanın ihtişamını yakından hissetmek mümkündür. İyi korunmuş mimarisi sayesinde dünyanın en önemli arkeolojik alanlarından biri olarak gösterilmektedir.

4. PERGAMON ANTİK KENTİ - İZMİR Yüksek bir tepe üzerine kurulu olan Pergamon, antik çağın bilim, sanat ve kültür merkezlerinden biridir. Dünyanın en dik antik tiyatrolarından birine ev sahipliği yapan kent, döneminin en önemli kütüphanelerinden birine sahip olmasıyla da bilinir. Tapınakları, saray kalıntıları ve teras şeklindeki şehir planı, ziyaretçileri etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alır.

5. HİERAPOLİS ANTİK KENTİ - DENİZLİ Doğal traverten oluşumlarının hemen yanında bulunan Hierapolis, antik çağın önemli sağlık merkezlerinden biri olarak bilinir. Şifalı termal suları sayesinde binlerce yıl boyunca insanların uğrak noktası olan kentte tiyatro, hamam, nekropol ve anıtsal yapılar oldukça iyi korunmuştur. Doğal ve tarihi güzelliklerin aynı noktada buluşması burayı eşsiz kılar.

6. AFRODİSİAS ANTİK KENTİ - AYDIN Mermer işçiliğinin zirveye ulaştığı antik kentlerden biri olan Afrodisias, sanat ve heykelcilik alanındaki ünüyle öne çıkar. Görkemli stadyumu, anıtsal giriş kapısı ve ince işçilikle süslenmiş yapıları, ziyaretçilere antik dönemin estetik anlayışını yakından görme fırsatı sunar.

7. SARDES ANTİK KENTİ - MANİSA Antik çağın en zengin kentlerinden biri olarak kabul edilen Sardes, ticaret yolları üzerindeki stratejik konumu sayesinde büyük önem kazanmıştır. Günümüze ulaşan anıtsal hamam kompleksi, sütunlu caddeleri ve etkileyici kalıntılarıyla dikkat çeken kent, tarih meraklılarının mutlaka görmesi gereken rotalar arasında yer alır.

8. ASPENDOS ANTİK KENTİ - ANTALYA Dünyanın en iyi korunmuş Roma tiyatrolarından birine sahip olan Aspendos, mimari başarısıyla hayranlık uyandırır. Olağanüstü akustiği sayesinde günümüzde de konser ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan tiyatro, antik mühendisliğin ulaştığı seviyeyi gözler önüne sermektedir. Kentte ayrıca su kemerleri ve çeşitli kamusal yapılar da görülebilir.

9. PERGE ANTİK KENTİ - ANTALYA Geniş sütunlu caddeleri, anıtsal kapıları ve büyük stadyumuyla dikkat çeken Perge, antik şehir planlamasının en başarılı örneklerinden biridir. Gelişmiş su kanalları ve iyi korunmuş yapıları sayesinde ziyaretçiler, binlerce yıl öncesinin şehir yaşamını kolaylıkla hayal edebilir.

10. PATARA ANTİK KENTİ - ANTALYA Likya uygarlığının en önemli kentlerinden biri olan Patara, tarih boyunca önemli bir liman ve yönetim merkezi olarak öne çıkmıştır. Antik meclis binası, tiyatrosu, sütunlu caddeleri ve restore edilen tarihi deniz feneriyle dikkat çeken kent, aynı zamanda uzun kumsalı ve doğal yaşamıyla da ziyaretçilerine farklı deneyimler sunmaktadır.

11. SAGALASSOS ANTİK KENTİ - BURDUR Dağların arasında kurulu olan Sagalassos, yüksek rakımı ve etkileyici mimarisiyle Türkiye'nin en özel antik kentlerinden biridir. Günümüzde hâlâ su akan tarihi çeşmesi, anıtsal yapıları ve görkemli tiyatrosuyla antik dönemin mühendislik başarısını yansıtır. Doğayla iç içe konumu ise ziyaret deneyimini daha da özel hale getirir.