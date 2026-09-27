Güzün tadını çıkarmak isteyenlere: Türkiye’nin en güzel sonbahar rotaları

Sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen ormanlardan sisli yaylalara, tarihi sokaklardan vadilere kadar Türkiye sonbaharda bambaşka bir görünüme kavuşuyor. Kalabalıktan uzaklaşmak, doğayla iç içe birkaç gün geçirmek veya kültür ve tarih rotalarını keşfetmek isteyenler için sonbaharda gidilebilecek pek çok özel adres bulunuyor. İşte Türkiye’nin dört bir yanından sonbaharda keşfedilebilecek rotalar...

1. İĞNEADA - KIRKLARELİ Karadeniz kıyısında yer alan İğneada, deniz ile orman manzarasını aynı rotada buluşturuyor. Longoz ormanları sonbaharda farklı renklere bürünürken göller ve yürüyüş alanları bölgenin doğal güzelliğini tamamlıyor. Doğa yürüyüşü yapmak, göl çevresini keşfetmek ve sakin bir hafta sonu geçirmek isteyenler için güzel bir alternatif.

2. ASSOS - ÇANAKKALE Çanakkale’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Assos, yaz kalabalığının ardından sonbaharda daha sakin bir görünüme kavuşuyor. Antik kent, taş yapılar ve deniz manzarası aynı gezi içerisinde buluşuyor. Özellikle tarih ve deniz havasını bir arada isteyenler için sonbaharda keyifli bir rota olabilir.

3. GÖYNÜK - BOLU Tarihi evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleriyle Göynük, sonbaharda keşfedilebilecek sakin rotalardan biri. İlçenin çevresindeki tepeler ve ormanlık alanlar mevsimin renkleriyle farklı bir görünüme kavuşuyor. Tarihi dokuyla doğayı aynı gezide buluşturmak isteyenler için değerlendirilebilir.

4. BİRGİ - İZMİR . İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi, taş ve ahşap evleri, tarihi sokakları ve sakin atmosferiyle sonbahar gezileri için güzel bir seçenek. Kalabalık sahil merkezlerinden uzaklaşmak isteyenler burada tarihi yapılar arasında yürüyebilir, köy atmosferini yaşayabilir ve çevredeki doğal güzellikleri keşfedebilir.

5. IHLARA VADİSİ - AKSARAY Vadinin yüksek kaya duvarları arasında uzanan yürüyüş parkurları, sonbaharda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere farklı bir deneyim sunuyor. Ağaçların renk değiştirdiği dönemde vadi boyunca yürümek, kaya oluşumlarını ve tarihi yapıları keşfetmek mümkün. Ihlara Vadisi, Kapadokya dışında ayrı bir rota olarak da planlanabilir.

6. AKYAKA - MUĞLA Sonbaharda deniz havasından tamamen vazgeçmek istemeyenler için Akyaka farklı bir seçenek oluşturuyor. Ege kıyılarında yaz kalabalığının azalmasıyla birlikte sahil boyunca daha sakin bir atmosfer oluşuyor. Akyaka’da sahil yürüyüşleri yapabilir, doğa gezilerine çıkabilir ve çevredeki koyları keşfedebilirsiniz. Havanın uygun olduğu günlerde denizden de yararlanmak mümkün. Bu nedenle Akyaka, sonbaharda hem doğa hem de deniz tatili yapmak isteyenlerin değerlendirebileceği rotalar arasında yer alıyor.

7. ŞAVŞAT - ARTVİN Karadeniz’in doğal güzellikleriyle öne çıkan Şavşat, sonbaharda ormanların sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünmesiyle etkileyici bir görünüme kavuşuyor. Karagöl, yaylalar ve çevredeki köyler, doğayla baş başa sakin bir gezi yapmak isteyenlere farklı manzaralar sunuyor. Özellikle sonbaharın serin havasında doğa yürüyüşleri ve fotoğraf gezileri için değerlendirilebilir.

8. SAPANCA - SAKARYA İstanbul’a yakın bir sonbahar rotası arayanlar için Sapanca da değerlendirilebilir. Göl çevresindeki yürüyüş alanları, ormanlık bölgeler ve çevredeki doğa rotaları özellikle kısa süreli kaçamaklar için uygun seçenekler sunuyor. Sapanca’da günübirlik gezi yapılabileceği gibi konaklamalı bir hafta sonu planı da oluşturulabilir. Göl çevresinde yürüyüş yaptıktan sonra çevredeki köyleri ve doğal alanları keşfetmek mümkün. Özellikle büyük şehirden kısa sürede uzaklaşmak isteyenler için Sapanca, uzun bir yolculuk gerektirmeden sonbahar atmosferini yaşama imkânı sağlayan rotalardan biri.

9. KAZ DAĞLARI - BALIKESİR Doğa yürüyüşleri, orman yolları ve köy gezilerini bir arada yapmak isteyenlerin rotasını Kaz Dağları’na çevirmesi mümkün. Sonbaharda hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte doğa yürüyüşleri daha keyifli hale gelirken ormanların arasındaki yollar, dere yatakları ve köyler bölgenin doğal atmosferini yakından görmek isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. Edremit Körfezi çevresindeki sahil yerleşimleriyle birlikte değerlendirilebilen Kaz Dağları, deniz ve orman manzarasını aynı gezi içerisinde buluşturmasıyla sonbaharda keşfedilebilecek rotalar arasında yer alıyor.