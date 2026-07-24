10 dakikada nefis kahvaltılık: Peynirli omlet tarifi

Peynirli omlet, yalnızca birkaç malzemeyle kısa sürede hazırlanabilen, besleyici ve doyurucu bir kahvaltılık seçeneğidir. İster beyaz peynir ister kaşar peyniriyle hazırlayın, doğru pişirme tekniği sayesinde dışı hafif kızarmış, içi yumuşak bir omlet elde edebilirsiniz. İşte evde kolayca yapabileceğiniz peynirli omlet tarifi…

PEYNİRLİ OMLET İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 adet yumurta

50 gram beyaz peynir veya rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

Tuz

Karabiber

İsteğe bağlı ince kıyılmış maydanoz

PEYNİRLİ OMLET NASIL YAPILIR?

Yumurtaları bir kaseye kırın ve çırpıcı yardımıyla iyice çırpın. Tuz ve karabiberi ekleyin. Ufalanmış beyaz peyniri ya da rendelenmiş kaşar peynirini yumurtaların içine ilave ederek karıştırın.

Tavayı orta ateşte ısıtın ve tereyağını eritin. Hazırladığınız yumurtalı karışımı tavaya dökün. Omletin alt kısmı pişmeye başladığında spatula yardımıyla kenarlarını hafifçe kaldırarak sıvı kısmın alta akmasını sağlayın.

Omlet neredeyse tamamen piştiğinde ikiye katlayın veya açık şekilde birkaç dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis edin.

PEYNİRLİ OMLET YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Yumurtaları fazla çırpmadan homojen hale getirmek omletin yumuşak olmasını sağlar.

Omleti yüksek ateşte değil, orta veya kısık ateşte pişirin.

Beyaz peynir kullanıyorsanız tuz miktarını kontrollü ekleyin.

Taze maydanoz, dereotu veya ince doğranmış yeşil biber ekleyerek lezzeti artırabilirsiniz.

Tereyağı kullanmak omlete daha yoğun bir aroma kazandırır.