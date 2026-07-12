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20 dakikada sofrada: Kaşarlı patates tava tarifi
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20 dakikada sofrada: Kaşarlı patates tava tarifi

12.07.2026 09:53:00
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Haber Merkezi
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20 dakikada sofrada: Kaşarlı patates tava tarifi

Dışı nar gibi kızaran, içi eriyen kaşar peyniriyle dolan kaşarlı patates tava, az malzemeyle hazırlanan en pratik ve en doyurucu tariflerden biri olarak kahvaltı ve çay saatlerinin favorisi oluyor. İşte nefis kaşarlı patates tava tarifi...

20 dakikada sofrada: Kaşarlı patates tava tarifi

Patates ve kaşarın uyumu mutfakta her zaman kazandıran lezzetlerden biri. Özellikle kısa sürede hazırlanan, tek tavada pişen tarifler arasında öne çıkan kaşarlı patates tava; çıtır dış yüzeyi, yumuşacık dokusu ve uzayan kaşar peyniriyle hem kahvaltı sofralarına hem de hafif akşam öğünlerine çok yakışıyor. İşte nefis kaşarlı patates tava tarifi...

 

20 dakikada sofrada: Kaşarlı patates tava tarifi

KAŞARLI PATATES TAVA TARİFİ

Malzemeler:

3 adet büyük boy patates

150 gram rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

KAŞARLI PATATES TAVA YAPILIŞI

Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla birlikte hafif diri kalacak şekilde haşlayın.

Haşlanan patateslerin kabuklarını soyup iri rende ile rendeleyin ve tuzla karıştırın.

Tavada tereyağı ile sıvı yağı ısıtın.

Rendelenmiş patatesin yarısını tavaya alıp spatulayla bastırarak yayın.

Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini eşit şekilde serpin.

Kalan patatesleri peynirin üzerine yayarak tekrar bastırın.

Orta ateşte alt kısmı iyice kızarana kadar yaklaşık 8-10 dakika pişirin.

Geniş bir tabak yardımıyla ters çevirin ve diğer tarafını da altın rengini alana kadar pişirin.

Dilimleyerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

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