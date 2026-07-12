20 dakikada sofrada: Kaşarlı patates tava tarifi

Patates ve kaşarın uyumu mutfakta her zaman kazandıran lezzetlerden biri. Özellikle kısa sürede hazırlanan, tek tavada pişen tarifler arasında öne çıkan kaşarlı patates tava; çıtır dış yüzeyi, yumuşacık dokusu ve uzayan kaşar peyniriyle hem kahvaltı sofralarına hem de hafif akşam öğünlerine çok yakışıyor. İşte nefis kaşarlı patates tava tarifi...