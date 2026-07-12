20 dakikada sofrada: Kaşarlı patates tava tarifi

Patates ve kaşarın uyumu mutfakta her zaman kazandıran lezzetlerden biri. Özellikle kısa sürede hazırlanan, tek tavada pişen tarifler arasında öne çıkan kaşarlı patates tava; çıtır dış yüzeyi, yumuşacık dokusu ve uzayan kaşar peyniriyle hem kahvaltı sofralarına hem de hafif akşam öğünlerine çok yakışıyor. İşte nefis kaşarlı patates tava tarifi...
KAŞARLI PATATES TAVA TARİFİ
Malzemeler:
3 adet büyük boy patates
150 gram rendelenmiş kaşar peyniri
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
KAŞARLI PATATES TAVA YAPILIŞI
Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla birlikte hafif diri kalacak şekilde haşlayın.
Haşlanan patateslerin kabuklarını soyup iri rende ile rendeleyin ve tuzla karıştırın.
Tavada tereyağı ile sıvı yağı ısıtın.
Rendelenmiş patatesin yarısını tavaya alıp spatulayla bastırarak yayın.
Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini eşit şekilde serpin.
Kalan patatesleri peynirin üzerine yayarak tekrar bastırın.
Orta ateşte alt kısmı iyice kızarana kadar yaklaşık 8-10 dakika pişirin.
Geniş bir tabak yardımıyla ters çevirin ve diğer tarafını da altın rengini alana kadar pişirin.
Dilimleyerek sıcak servis edin.
Afiyet olsun!