Acele sofraların en sevilen lezzeti: Tavuk sote tarifi

Mutfakta uzun saatler harcamadan, kasmadan, evdeki temel malzemelerle harikalar yaratmak istediğinizde imdadınıza yetişen en garantili tariflerden biridir tavuk sote. Yüksek ateşte suyunu hapbederek pişirilen tavuklar, sebzelerin lezzetli suyuyla birleştiğinde ortaya pilavın ve makarnanın yanına çok yakışan nefis bir sulu yemek çıkar.
TAVUK SOTE TARİFİ
Malzemeler
- 600 gram tavuk göğsü
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ (veya zeytinyağı)
- 1 yemek kaşığı tereyağı (en son lezzet katmak için
- 1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ince kıyılmış)
- 2 adet yeşil biber (doğranmış)
- 1 adet kırmızı kapya biber (doğranmış)
- 2 adet olgun domates (küp doğranmış veya rendelenmiş)
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- Yarım çay bardağı sıcak su
- 1'er çay kaşığı tuz, karabiber, kekik, pul biber ve köri (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Geniş bir tavayı yüksek ateşte iyice ısıtın. Sıvı yağı ekleyin. Kuşbaşı doğranmış tavukları tavaya atın. Tavuklar ilk etapta suyunu salıp tekrar çekene kadar yüksek ateşte ara sıra karıştırarak 6-7 dakika soteleyin.
- Suyunu çeken tavukların üzerine doğranmış soğanları, sarımsakları ve biberleri ekleyin. Ateşi orta seviyeye getirip sebzeler yumuşayana kadar 4-5 dakika kavurun.
- Tavanın ortasını açıp domates salçasını ekleyin ve kokusu çıkana kadar 1 dakika kavurun. Ardından doğranmış domatesleri ekleyin.
- Tuz, karabiber, pul biber ve arzu ettiğiniz baharatları ilave edin. Yarım çay bardağı sıcak suyu döküp karıştırın. Tavanın kapağını kapatıp kısık-orta ateşte domatesler ezilip sos kıvam alana kadar yaklaşık 8-10 dakika pişirin.
- Ocaktan almadan 2 dakika önce tereyağını ve kekiği ekleyip karıştırın.