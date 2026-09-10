Acele sofraların en sevilen lezzeti: Tavuk sote tarifi

Mutfakta uzun saatler harcamadan, kasmadan, evdeki temel malzemelerle harikalar yaratmak istediğinizde imdadınıza yetişen en garantili tariflerden biridir tavuk sote. Yüksek ateşte suyunu hapbederek pişirilen tavuklar, sebzelerin lezzetli suyuyla birleştiğinde ortaya pilavın ve makarnanın yanına çok yakışan nefis bir sulu yemek çıkar.

TAVUK SOTE TARİFİ

Malzemeler

600 gram tavuk göğsü

3 yemek kaşığı sıvı yağ (veya zeytinyağı)

1 yemek kaşığı tereyağı (en son lezzet katmak için

1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

2 adet yeşil biber (doğranmış)

1 adet kırmızı kapya biber (doğranmış)

2 adet olgun domates (küp doğranmış veya rendelenmiş)

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı sıcak su

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, kekik, pul biber ve köri (isteğe bağlı)

Yapılışı