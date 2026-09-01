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Adana mutfağının nefis mezesi: Teretür tarifi

Adana mutfağının nefis mezesi: Teretür tarifi

1.09.2026 14:20:00
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Haber Merkezi
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Adana mutfağının nefis mezesi: Teretür tarifi

Adana mutfağının az bilinen lezzetlerinden teretür, marul, maydanoz, tahin ve yoğurdun buluşmasıyla hazırlanıyor. Ferah ve pratik bir meze olan teretürün nasıl yapıldığı ve püf noktaları merak ediliyor.
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Adana mutfağının sevilen yöresel mezelerinden teretür, hafif ve ferah lezzetiyle sofralarda yerini alıyor. Marul, yoğurt ve tahinin buluştuğu bu pratik meze, özellikle kebap ve et yemeklerinin yanında tercih ediliyor. Peki teretür nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte kolay teretür tarifi ve püf noktaları...

TERETÜR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • Yarım adet orta boy marul
  • Yarım demet maydanoz
  • 3-4 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 2 yemek kaşığı tahin
  • 1 diş sarımsak
  • Yarım limonun suyu
  • Tuz
  • Zeytinyağı
  • Sumak

TERETÜR NASIL YAPILIR?

Teretür hazırlamak için öncelikle marul ve maydanoz iyice yıkanır. Marullar ince ince doğranır. Maydanoz da ince kıyılarak marullarla birlikte geniş bir kaba alınır.

Üzerine tuz serpilerek yeşillikler elle güzelce ovulur. Bu aşamada marulun fazla suyunun çıkması sağlanır. Ardından karışımın suyu iyice süzülür. Teretürün kıvamının sulu olmaması için bu adım önemlidir.

Ayrı bir kapta süzme yoğurt, tahin, limon suyu ve ezilmiş sarımsak karıştırılır. Hazırlanan yoğurtlu sos, suyu süzülmüş marul ve maydanozun üzerine eklenir.

Tüm malzemeler iyice karıştırıldıktan sonra teretür servis tabağına alınır. Üzerine zeytinyağı gezdirilir ve sumak serpilerek servis edilir.

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