Ağızda dağılan enfes lezzet: Tahinli çikolatalı kurabiye tarifi

Tahin, pekmez ve çikolatanın eşsiz uyumunu bir araya getiren bu nefis kurabiye, pratik hazırlanışı ve ağızda dağılan kıvamıyla çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya aday. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tahinli çikolatalı kurabiye tarifi...

TAHİNLİ ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

4,5 yemek kaşığı yumuşak tereyağı

2,5 yemek kaşığı toz şeker

1 adet oda sıcaklığında yumurta

1/3 su bardağı pekmez

1/2 su bardağı tahin

1 yemek kaşığı kakao

4 yemek kaşığı tepeleme un

1/2 çay kaşığı kabartma tozu

1/8 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı iri parçalanmış ceviz

3 yemek kaşığı iri doğranmış beyaz çikolata

3 yemek kaşığı iri doğranmış sütlü çikolata

2 yemek kaşığı çakıl çikolata

TAHİNLİ ÇİKOLATALI KURABİYE YAPILIŞI

Yumuşak tereyağını ve toz şekeri derin bir karıştırma kabına alın.

Karışım krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurtayı, pekmezi ve tahini ekleyerek tüm malzemeler iyice birleşene kadar karıştırın.

Kakao ve unu azar azar ekleyin.

Kabartma tozu ve tuzu da ilave ederek cıvık kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırlayın.

İri doğranmış ceviz, beyaz çikolata ve sütlü çikolatayı hamura ekleyin.

Malzemeleri spatula yardımıyla hamura eşit şekilde dağıtın.

Hazırladığınız hamurdan birer yemek kaşığı büyüklüğünde parçalar alın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralarında boşluk bırakacak şekilde yerleştirin.

Kurabiyelerin üzerine çakıl çikolataları serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 10-15 dakika pişirin.

Kurabiyelerin tabanları sertleştiğinde fırından çıkarın.

Kurabiyeleri tepside en az 10 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!