Ağızda dağılan nefis lezzet: Damla sakızlı kurabiye tarifi

Mis gibi kokusu ve kendine özgü aromasıyla damla sakızlı kurabiye, evde kolayca hazırlanabilecek lezzetlerden biri. Çayın ve kahvenin yanında servis edebileceğiniz bu tarif, kurabiye severlerin favorisi olabilir.

DAMLA SAKIZLI KURABİYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Tereyağı

Toz şeker

Yumurta

Un

Damla sakızı

Kabartma tozu

Vanilin

DAMLA SAKIZLI KURABİYE NASIL YAPILIR?

Damla sakızlı kurabiye hazırlamak için öncelikle tereyağı ve toz şekeri bir karıştırma kabına alın. Malzemeleri krema kıvamına gelene kadar güzelce karıştırın. Ardından yumurtayı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Damla sakızını havanda döverek inceltin ve karışıma ilave edin. Un, kabartma tozu ve vanilini de kontrollü şekilde ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle yuvarlayarak şekil verin. Kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin.

Önceden ısıtılmış fırında kurabiyelerin üzeri hafifçe renk alana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra kısa süre dinlendirin. Böylece kurabiyeler hem kıvamını bulacak hem de damla sakızının hoş aroması daha belirgin hale gelecektir.

Damla sakızlı kurabiye yapmanın püf noktası

Damla sakızının hamura eşit şekilde dağılması için önceden iyice ezilmesi önemlidir. Unu ise bir anda eklemek yerine kontrollü şekilde ilave etmek, kurabiyenin sertleşmesini önlemeye yardımcı olur.

Kurabiyelerin fırında fazla kızarmamasına da dikkat etmek gerekir. Hafif renk alan kurabiyeler fırından çıkarıldığında ilk etapta yumuşak olabilir; soğudukça daha kıtır bir doku kazanır.

Çay veya kahve yanında servis edilebilen damla sakızlı kurabiye, özellikle damla sakızının yoğun aromasını sevenler için farklı ve pratik bir alternatif oluyor.