Ağızda dağılan nefis lezzet: Pastane usulü dereotlu poğaça tarifi

Pastane vitrinlerinde gördüğümüz yumuşacık ve kıyır kıyır dereotlu poğaçaları evde hazırlamak isteyenler tarifi araştırıyor. Kahvaltı sofralarının ve çay saatlerinin sevilen hamur işlerinden biri olan dereotlu poğaça, pratik yapımıyla da öne çıkıyor. Peki, pastane usulü dereotlu poğaça nasıl yapılır? İşte yumuşak dokusu ve mis gibi kokusuyla nefis dereotlu poğaça tarifi...

PASTANE USULÜ DEREOTLU POĞAÇA MALZEMELERİ

125 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Yarım demet dereotu

Aldığı kadar un

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

PASTANE USULÜ DEREOTLU POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Oda sıcaklığındaki tereyağını yoğurma kabına alın. Üzerine sıvı yağ, yoğurt, yumurta, sirke, şeker ve tuzu ekleyerek bütün malzemeleri güzelce karıştırın.

İnce ince doğradığınız dereotunu karışıma ilave edin. Ardından kabartma tozunu ve unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar un eklemeye devam edin.

Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle yuvarlayarak şekil verin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün. Dilerseniz susam veya çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirin ve servis edin.