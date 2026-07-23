Ağzının tadını bilenler için: Mükemmel kıvamda poşe yumurta tarifi

Mutfak literatüründe poşe yumurta, karmaşık görünen ama aslında bir iki temel fiziksel kurala dayanan bir pişirme disiplinidir. Bu tarifin mükemmel olması iki ana kurala bağlıdır: yumurtanın tazeliği ve suyun sıcaklık yönetimi. Taze yumurtanın sulu beyaz kısmı daha azdır, bu sayede suda dağılmaz. Suyun içine eklenen sirke ise yumurta beyazındaki proteinlerin (albümin) temas ettiği an hızlıca pıhtılaşmasını (koagülasyon) sağlar.

POŞE YUMURTA TARİFİ

Malzemeler

1 adet çok taze yumurta (mümkünse buzdolabından yeni çıkmış, soğuk)

1 litre su

1 yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi (sirke tadı yumurtaya geçmez, proteini tutar)

1 çay kaşığı tuz (isteğe bağlı, tabağa servis ederken eklemek daha iyidir)

Yapılışı