Akdeniz esintisi sofranızda: Pratik ahtapot salatası tarifi

Deniz ürünleriyle hazırlanan tarifler arasında özel bir yere sahip olan ahtapot salatası, özellikle yaz aylarında serinletici ve hafif bir alternatif olarak tercih ediliyor. Haşlanan ahtapotun taze sebzeler ve aromatik malzemelerle harmanlanmasıyla hazırlanan bu tarif, meze sofralarından davet menülerine kadar pek çok sunumda yer buluyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz ahtapot salatası tarifi...

AHTAPOT SALATASI İÇİN MALZEMELER

1 kg temizlenmiş ahtapot

1 adet kırmızı soğan

10-12 adet cherry domates

Yarım demet maydanoz

2 yemek kaşığı kapari (isteğe bağlı)

4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

1 adet limonun suyu

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz

Taze çekilmiş karabiber

İsteğe bağlı pul biber

AHTAPOT SALATASI NASIL YAPILIR?

Ahtapotu haşlayın

Ahtapotu kaynar su dolu tencereye alın ve kısık ateşte yaklaşık 45-60 dakika, yumuşayıncaya kadar haşlayın. Pişirme süresi ahtapotun büyüklüğüne göre değişebilir. Piştikten sonra kendi suyunda birkaç dakika dinlendirin.

Doğrayın

Soğuyan ahtapotu lokmalık parçalar halinde doğrayın. Kırmızı soğanı ince piyazlık, cherry domatesleri ikiye bölün. Maydanozu ince ince kıyın.

Sosu hazırlayın

Bir kasede zeytinyağı, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi çırparak homojen bir sos elde edin.

Malzemeleri birleştirin

Doğranmış ahtapotu, soğanı, domatesleri, maydanozu ve kapariyi geniş bir salata kasesine alın. Hazırladığınız sosu üzerine gezdirin ve tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.

Servis edin

Salatayı buzdolabında 20-30 dakika dinlendirdikten sonra soğuk olarak s