Akdeniz esintisi sofranızda: Pratik ahtapot salatası tarifi

Deniz ürünleriyle hazırlanan tarifler arasında özel bir yere sahip olan ahtapot salatası, özellikle yaz aylarında serinletici ve hafif bir alternatif olarak tercih ediliyor. Haşlanan ahtapotun taze sebzeler ve aromatik malzemelerle harmanlanmasıyla hazırlanan bu tarif, meze sofralarından davet menülerine kadar pek çok sunumda yer buluyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz ahtapot salatası tarifi...
AHTAPOT SALATASI İÇİN MALZEMELER
- 1 kg temizlenmiş ahtapot
- 1 adet kırmızı soğan
- 10-12 adet cherry domates
- Yarım demet maydanoz
- 2 yemek kaşığı kapari (isteğe bağlı)
- 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 adet limonun suyu
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- Tuz
- Taze çekilmiş karabiber
- İsteğe bağlı pul biber
AHTAPOT SALATASI NASIL YAPILIR?
Ahtapotu haşlayın
Ahtapotu kaynar su dolu tencereye alın ve kısık ateşte yaklaşık 45-60 dakika, yumuşayıncaya kadar haşlayın. Pişirme süresi ahtapotun büyüklüğüne göre değişebilir. Piştikten sonra kendi suyunda birkaç dakika dinlendirin.
Doğrayın
Soğuyan ahtapotu lokmalık parçalar halinde doğrayın. Kırmızı soğanı ince piyazlık, cherry domatesleri ikiye bölün. Maydanozu ince ince kıyın.
Sosu hazırlayın
Bir kasede zeytinyağı, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi çırparak homojen bir sos elde edin.
Malzemeleri birleştirin
Doğranmış ahtapotu, soğanı, domatesleri, maydanozu ve kapariyi geniş bir salata kasesine alın. Hazırladığınız sosu üzerine gezdirin ve tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.
Servis edin
Salatayı buzdolabında 20-30 dakika dinlendirdikten sonra soğuk olarak s