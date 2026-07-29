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Akdeniz esintisi sofranızda: Pratik ahtapot salatası tarifi

Akdeniz esintisi sofranızda: Pratik ahtapot salatası tarifi

29.07.2026 23:27:00
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Haber Merkezi
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Akdeniz esintisi sofranızda: Pratik ahtapot salatası tarifi

Akdeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan ahtapot salatası, yumuşacık haşlanmış ahtapotun zeytinyağı, limon ve taze yeşilliklerle buluştuğu hafif bir mezedir. Doğru pişirme yöntemiyle lokum gibi kıvam alan ahtapot, sofralara hem şık hem de lezzetli bir dokunuş katıyor.
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Deniz ürünleriyle hazırlanan tarifler arasında özel bir yere sahip olan ahtapot salatası, özellikle yaz aylarında serinletici ve hafif bir alternatif olarak tercih ediliyor. Haşlanan ahtapotun taze sebzeler ve aromatik malzemelerle harmanlanmasıyla hazırlanan bu tarif, meze sofralarından davet menülerine kadar pek çok sunumda yer buluyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz ahtapot salatası tarifi...

AHTAPOT SALATASI İÇİN MALZEMELER

  • 1 kg temizlenmiş ahtapot
  • 1 adet kırmızı soğan
  • 10-12 adet cherry domates
  • Yarım demet maydanoz
  • 2 yemek kaşığı kapari (isteğe bağlı)
  • 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 1 adet limonun suyu
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
  • Tuz
  • Taze çekilmiş karabiber
  • İsteğe bağlı pul biber

AHTAPOT SALATASI NASIL YAPILIR?

Ahtapotu haşlayın

Ahtapotu kaynar su dolu tencereye alın ve kısık ateşte yaklaşık 45-60 dakika, yumuşayıncaya kadar haşlayın. Pişirme süresi ahtapotun büyüklüğüne göre değişebilir. Piştikten sonra kendi suyunda birkaç dakika dinlendirin.

Doğrayın

Soğuyan ahtapotu lokmalık parçalar halinde doğrayın. Kırmızı soğanı ince piyazlık, cherry domatesleri ikiye bölün. Maydanozu ince ince kıyın.

Sosu hazırlayın

Bir kasede zeytinyağı, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz ve karabiberi çırparak homojen bir sos elde edin.

Malzemeleri birleştirin

Doğranmış ahtapotu, soğanı, domatesleri, maydanozu ve kapariyi geniş bir salata kasesine alın. Hazırladığınız sosu üzerine gezdirin ve tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.

Servis edin

Salatayı buzdolabında 20-30 dakika dinlendirdikten sonra soğuk olarak s

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