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Akşam yemeği telaşına son: Her evin kurtarıcısı fırında soslu tavuk ve patates tarifi...

Akşam yemeği telaşına son: Her evin kurtarıcısı fırında soslu tavuk ve patates tarifi...

20.07.2026 18:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Akşam yemeği telaşına son: Her evin kurtarıcısı fırında soslu tavuk ve patates tarifi...

Geniş kitlelerin asla hayır diyemeyeceği fırında soslu tavuk ve patates, 7'den 70'e herkesin sofrasında baş köşeyi hak ediyor. Üstelik tek tepside piştiği için bulaşık derdini de ortadan kaldırıyor.

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Çalışanların, kalabalık ailelerin ve mutfakta pratiklik arayan herkesin ortak favorisi! Her mutfakta bulunan temel malzemelerle hazırlanan, fırın tepsisinde nar gibi kızaran bu efsanevi klasik, tartışmasız en çok okunan ve en çok uygulanan tariflerin başında geliyor. Özel salçalı ve yoğurtlu sosu sayesinde tavuklar lokum gibi pişerken, patatesler o nefis lezzeti içine çekiyor.

MALZEMELER

700 gram tavuk baget veya kemiksiz but

4 adet orta boy patates (Elma dilimi doğranmış)

2 adet yeşil biber ve 1 adet kırmızı kapya biber

4-5 diş sarımsak (Bütün bırakılmış)

O Meşhur Sos İçin:

1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı yoğurt (Etin yumuşacık olması için)

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 su bardağı sıcak su

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, kekik, tatlı kırmızı toz biber

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabına salçaları, yoğurdu, sıvı yağı ve tüm baharatları alın. Tel çırpıcıyla tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Yıkanmış ve suyu süzülmüş tavukları bu sosun içine atın. Elinizle harmanlayarak sosun tavukların her yerine bulanmasını sağlayın. (Vaktiniz varsa bu şekilde buzdolabında 1 saat dinlendirmek lezzeti katlayacaktır).

Fırın tepsisine önce elma dilimi doğranmış patatesleri, iri doğranmış biberleri ve bütün sarımsakları yayın. Üzerine sosa bulanmış tavukları dizin. Kasede kalan sosun içine 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyip açın ve tepsinin kenarından yemeğin üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında, tavukların üzeri nar gibi kızarana ve patatesler tamamen yumuşayana kadar yaklaşık 45-50 dakika pişirin. Dumanı tüterken, yanında pirinç pilavıyla servis yapın.

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