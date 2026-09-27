Akşam yemeğinde farklılık arayanlara: Balkabağı köftesi tarifi

Balkabağı bu kez tatlı tariflerinin dışında değerlendirilerek nefis bir köfteye dönüşüyor. Rendelenmiş balkabağı, taze soğan, dereotu, maydanoz ve taze naneyle hazırlanan harç, yumurta ve unla kıvam aldıktan sonra tavada kızartılıyor. Mücveri andıran yapısıyla farklı bir lezzet sunan balkabağı köftesi, sıcak olarak servis ediliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz balkabağı köftesi tarifi...
BALKABAĞI KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler
Balkabağı köftesi için:
- 2 dilim balkabağı
- 3 dal taze soğan
- 2 adet yumurta
- 1 paket kabartma tozu
- 1/3 demet maydanoz
- 1/3 demet dereotu
- 1/3 demet taze nane
- 1-2 çay bardağı un
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı tuz
Kızartmak için:
- 1/2 su bardağı sıvı yağ
BALKABAĞI KÖFTESİ YAPILIŞI
Balkabağının kabuklarını soyup rendeleyin.
Fazla suyunu elinizle iyice sıkın.
Taze soğan, dereotu, maydanoz ve taze naneyi ince ince doğrayın.
Rendelenmiş balkabağını geniş bir kaba alın.
Üzerine doğranmış yeşillikleri, kuru naneyi, karabiberi ve tuzu ekleyin.
Yumurtaları kırıp karışıma ilave edin.
Kabartma tozunu da ekleyerek karıştırın.
Unu azar azar ilave ederek kaşıkla şekil verilebilecek kıvamda bir harç hazırlayın.
Tavaya sıvı yağı alıp kızdırın.
Harçtan birer yemek kaşığı alarak tavaya bırakın.
Her iki tarafını da kızarana kadar pişirin.
Fazla yağını almak için kısa süre kâğıt havlu üzerinde bekletin.
Balkabağı köftesini sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!