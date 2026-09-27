Akşam yemeğinde farklılık arayanlara: Balkabağı köftesi tarifi

Balkabağı bu kez tatlı tariflerinin dışında değerlendirilerek nefis bir köfteye dönüşüyor. Rendelenmiş balkabağı, taze soğan, dereotu, maydanoz ve taze naneyle hazırlanan harç, yumurta ve unla kıvam aldıktan sonra tavada kızartılıyor. Mücveri andıran yapısıyla farklı bir lezzet sunan balkabağı köftesi, sıcak olarak servis ediliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz balkabağı köftesi tarifi...