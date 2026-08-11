Akşam yemeğinde restoran şıklığı: Fırında beşamel soslu ve kaşarlı köfte

Lezzet sayfalarımızda bugün, "Akşama ne pişirsem?" derdine son veren, yediden yetmişe herkesin favorisi olacak bir fırın yemeğini manşete taşıyoruz! Klasik anne köftesinin beşamel sosun o ipeksi dokusuyla buluştuğu ve fırında nar gibi kızaran kaşar peyniriyle taçlandığı bu şaheser, günün tüm yorgunluğunu unutturacak bir ziyafet vadediyor.

MALZEMELER

Köfte Harcı İçin:

500 gram orta yağlı kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan (Rendelenmiş ve suyu sıkılmış)

2 diş ezilmiş sarımsak

1 adet yumurta

4 yemek kaşığı galeta unu

Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon ve pul biber

Alt Taban İçin:

3 adet orta boy patates (Halka dilimlenmiş ve hafifçe kızartılmış)

İpeksi Beşamel Sos İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı soğuk süt

Çay kaşığının ucuyla tuz, karabiber ve muskat rendesi

Üzeri İçin:

1,5 su bardağı taze rendelenmiş kaşar peyniri

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir kaba kıymayı, rendelenmiş soğanı, sarımsağı, yumurtayı, galeta ununu, maydanozu ve baharatları alarak malzemeler bütünleşene kadar iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yassı yuvarlak şekiller verin ve tavada çok az yağ ile arkalı önlü hafifçe mühürleyin.

Halka halka doğrayıp hafifçe kızarttığınız patatesleri, orta boy kare veya dikdörtgen bir borcamın tabanına tek sıra halinde dizin. Patateslerin üzerine mühürlediğiniz köfteleri yerleştirin.

Küçük bir sos tenceresinde tereyağını eritin ve unu kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine soğuk sütü hızlıca çırparak ekleyin. Kaynayıp muhallebi kıvamına geldiğinde tuz, karabiber ve muskatını ekleyip ocaktan alın.

Hazırladığınız sıcak beşamel sosu köftelerin üzerini tamamen kapatacak şekilde gezdirin. Önceden ısıtılmış 190°C fırında 15 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız yemeğin üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin ve peynirler eriyip üzeri nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 10 dakika daha) fırınlayın. Sıcak sıcak servis yapın.