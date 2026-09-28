Akşam yemeğine enfes bir fırın yemeği: Beşamel soslu patatesli tavuk tarifi

Tavuk, patates ve beşamel sosun aynı fırın kabında buluştuğu bu tarif, akşam yemeğinde farklı bir lezzet arayanlara nefis bir seçenek sunuyor. Biber ve baharatlarla pişirilen tavuklu patates karışımı, üzerine dökülen yoğun kıvamlı beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniriyle tamamlanıyor. Fırında kızaran üzeriyle sofraya gelen beşamel soslu patatesli tavuk, hem doyurucu hem de lezzetli bir ana yemek olarak hazırlanabiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz beşamel soslu patatesli tavuk tarifi ve malzemeleri...
BEŞAMEL SOSLU PATATESLİ TAVUK TARİFİ
Malzemeler
Tavuklu patates için:
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet soğan
- 3 diş sarımsak
- 4 adet tavuk göğsü
- 2 adet yeşil köy biberi
- 2 adet kapya biber
- 3 adet patates
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 2 su bardağı su
Beşamel sos için:
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2,5 yemek kaşığı un
- 3 su bardağı süt
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 tutam rendelenmiş muskat cevizi
Üzeri için:
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
BEŞAMEL SOSLU PATATESLİ TAVUK YAPILIŞI
Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın.
Yemeklik doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyerek soteleyin.
Küp doğranmış tavuk göğüslerini ilave edip sotelemeye devam edin.
Doğranmış yeşil biber ve kapya biberleri ekleyerek birkaç dakika daha pişirin.
Domates salçası, kekik, tuz, karabiber ve pul biberi ilave edip güzelce karıştırın.
İri küpler halinde doğranmış patatesleri ve suyu ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatıp malzemeler yumuşayana kadar pişirin.
Pişen tavuklu patates karışımını uygun bir fırın kabına aktarın.
Beşamel sos için sıvı yağ ve tereyağını tencerede ısıtın.
Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Sütü yavaş yavaş ilave ederek sürekli karıştırın.
Sos koyulaşana kadar pişirin.
Tuz ve muskat rendesini ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın.
Hazırladığınız beşamel sosu fırın kabındaki tavuklu patateslerin üzerine eşit şekilde yayın.
Rendelenmiş kaşar peynirini üzerine serpiştirin.
Önceden ısıtılmış 185 derece fırında yaklaşık 20 dakika, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!