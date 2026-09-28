Akşam yemeğine enfes bir fırın yemeği: Beşamel soslu patatesli tavuk tarifi

Tavuk, patates ve beşamel sosun aynı fırın kabında buluştuğu bu tarif, akşam yemeğinde farklı bir lezzet arayanlara nefis bir seçenek sunuyor. Biber ve baharatlarla pişirilen tavuklu patates karışımı, üzerine dökülen yoğun kıvamlı beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniriyle tamamlanıyor. Fırında kızaran üzeriyle sofraya gelen beşamel soslu patatesli tavuk, hem doyurucu hem de lezzetli bir ana yemek olarak hazırlanabiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz beşamel soslu patatesli tavuk tarifi ve malzemeleri...