Akşam yemeğine farklı bir dokunuş: Peynirli lazanya tarifi

Lazanyayı bu kez kıymasız ve bol peynirli hazırlamak isteyenler için pratik bir tariftir. Beşamel sosla kat kat hazırlanan lazanya yaprakları peynirle buluşuyor ve fırında eriyen kaşar peyniriyle lezzetli bir akşam yemeğine dönüşüyor. İşte nefis peynirli lazanya tarifi...