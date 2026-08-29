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Akşam yemeğine farklı bir dokunuş: Peynirli lazanya tarifi
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Akşam yemeğine farklı bir dokunuş: Peynirli lazanya tarifi

29.08.2026 17:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Akşam yemeğine farklı bir dokunuş: Peynirli lazanya tarifi

Beşamel sos ve bol peynirle hazırlanan peynirli lazanya, fırından çıktığı anda sofrada herkesin iştahını kabartıyor.

Akşam yemeğine farklı bir dokunuş: Peynirli lazanya tarifi

Lazanyayı bu kez kıymasız ve bol peynirli hazırlamak isteyenler için pratik bir tariftir. Beşamel sosla kat kat hazırlanan lazanya yaprakları peynirle buluşuyor ve fırında eriyen kaşar peyniriyle lezzetli bir akşam yemeğine dönüşüyor. İşte nefis peynirli lazanya tarifi...

 

Akşam yemeğine farklı bir dokunuş: Peynirli lazanya tarifi

PEYNİRLİ LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

Lazanya için:

  • 1/2 paket lazanya yaprağı
  • 100 gram peynir
  • 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için:

  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 su bardağı süt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

PEYNİRLİ LAZANYA YAPILIŞI

Tereyağını tencerede eritin. 

Unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Sütü yavaş yavaş ekleyerek sürekli karıştırın. 

Tuz ve karabiberi ilave edip sos koyulaşana kadar pişirin.

Lazanya yapraklarını fırın kabına yerleştirin ve üzerine beşamel sos sürün.

Yapraklar ve sos bitene kadar kat kat devam edin.

Orta kata geldiğinizde peyniri ufalayarak eşit şekilde serpiştirin ve kalan lazanya yapraklarıyla katları tamamlayın.

En üst kata beşamel sosu yayın ve rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirip dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!

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