Akşam yemeğine farklı bir lezzet: Bodrum kebabı tarifi

Patates, yoğurt ve yumuşacık etin nefis buluşması olan Bodrum kebabı, üzerine dökülen tereyağlı sosla damak çatlatıyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu lezzetli yemek, özellikle kebap sevenlerin favorisi olacak.

BODRUM KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram dana kuşbaşı veya biftek

4 adet patates

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Tuz

BODRUM KEBABI NASIL YAPILIR?

Öncelikle patatesleri soyup ince ve mümkün olduğunca eşit şekilde doğrayın. Kızgın yağda patatesleri altın rengini alana kadar kızartın ve fazla yağını süzmesi için kağıt havlu üzerine alın.

Etleri ince şeritler halinde doğrayın. Geniş bir tavayı iyice ısıtıp eti yüksek ateşte kavurmaya başlayın. Et suyunu salıp çektikten sonra sıvı yağ ve tereyağını ekleyin. Tuz ve karabiber ilave ederek etler yumuşayana kadar pişirin.

Ayrı bir kapta yoğurdu ezilmiş sarımsakla karıştırın. Servis tabağına önce kızarmış patatesleri alın. Üzerine sarımsaklı yoğurdu yayın ve kavrulmuş etleri yerleştirin.

Son olarak küçük bir tavada tereyağını eritin. Salça ve pul biberi ekleyerek kısa süre kavurun. Hazırladığınız tereyağlı sosu kebabın üzerine gezdirerek sıcak servis edin.