Akşam yemeğine farklı lezzet arayanlara: Çıtır çıtır cordon bleu tarifi

Fransız mutfağının sevilen lezzetlerinden cordon bleu, çıtır dış yüzeyi ve içindeki eriyen kaşar peyniriyle sofralarda yerini alıyor. Tavuk göğsünün arasına jambon veya salam ve kaşar peyniri eklenerek hazırlanan bu lezzet, fırında kolayca pişirilebiliyor. Peki, cordon bleu nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte pratik cordon bleu tarifi ve yapılışı.

CORDON BLEU NEDİR?

Cordon bleu, şinitzele benzeyen ancak iç kısmında peynir ve jambon bulunan bir yemektir. Fransız mutfağında etle hazırlanan çeşitleri bulunan cordon bleu, tavuk göğsüyle de oldukça sık tercih ediliyor. İnceltilen tavuk etinin içine jambon ve kaşar peyniri konularak sarılıyor, ardından yumurta ve galeta ununa bulanarak fırında pişiriliyor.

CORDON BLEU MALZEMELERİ

Cordon bleu hazırlamak için gerekli malzemeler şöyle:

4 adet tavuk göğsü

1 adet yumurta

4 adet salam veya jambon

4 dilim kaşar peyniri

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Galeta unu

CORDON BLEU NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuk göğüslerini inceltin. İnceltilen tavuk etlerinin üzerine jambon veya salam ile kaşar peynirini yerleştirin. Tavukları dikkatlice sararak rulo haline getirin.

Hazırladığınız tavuk rulolarının açılmaması için kürdanla sabitleyin. Daha sonra önce çırpılmış yumurtaya, ardından galeta ununa bulayın.

Galeta ununa bulanan tavukları fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine sıvı yağ gezdirin. Bu işlem, galeta ununun fırında daha iyi kızarmasını sağlar.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45 dakika pişirin. Tavukların tamamen piştiğinden emin olduktan sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.