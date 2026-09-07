Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akşam yemeğine farklı lezzet arayanlara: Çıtır çıtır cordon bleu tarifi

Akşam yemeğine farklı lezzet arayanlara: Çıtır çıtır cordon bleu tarifi

7.09.2026 10:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Akşam yemeğine farklı lezzet arayanlara: Çıtır çıtır cordon bleu tarifi

Kaşar peyniri ve jambonla doldurulan tavuk göğsünün galeta unuyla kaplanıp fırında pişirilmesiyle hazırlanan cordon bleu, lezzetiyle sofraların favorisi oluyor. Peki, cordon bleu nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte nefis ve pratik cordon bleu tarifi...

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fransız mutfağının sevilen lezzetlerinden cordon bleu, çıtır dış yüzeyi ve içindeki eriyen kaşar peyniriyle sofralarda yerini alıyor. Tavuk göğsünün arasına jambon veya salam ve kaşar peyniri eklenerek hazırlanan bu lezzet, fırında kolayca pişirilebiliyor. Peki, cordon bleu nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte pratik cordon bleu tarifi ve yapılışı.

CORDON BLEU NEDİR?

Cordon bleu, şinitzele benzeyen ancak iç kısmında peynir ve jambon bulunan bir yemektir. Fransız mutfağında etle hazırlanan çeşitleri bulunan cordon bleu, tavuk göğsüyle de oldukça sık tercih ediliyor. İnceltilen tavuk etinin içine jambon ve kaşar peyniri konularak sarılıyor, ardından yumurta ve galeta ununa bulanarak fırında pişiriliyor.

CORDON BLEU MALZEMELERİ

Cordon bleu hazırlamak için gerekli malzemeler şöyle:

  • 4 adet tavuk göğsü
  • 1 adet yumurta
  • 4 adet salam veya jambon
  • 4 dilim kaşar peyniri
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Galeta unu

CORDON BLEU NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuk göğüslerini inceltin. İnceltilen tavuk etlerinin üzerine jambon veya salam ile kaşar peynirini yerleştirin. Tavukları dikkatlice sararak rulo haline getirin.

Hazırladığınız tavuk rulolarının açılmaması için kürdanla sabitleyin. Daha sonra önce çırpılmış yumurtaya, ardından galeta ununa bulayın.

Galeta ununa bulanan tavukları fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine sıvı yağ gezdirin. Bu işlem, galeta ununun fırında daha iyi kızarmasını sağlar.

Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45 dakika pişirin. Tavukların tamamen piştiğinden emin olduktan sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.

İlgili Konular: #tavuk #fransız mutfağı #cordon bleu

İlgili Haberler

Bursa sokaklarından ev mutfağına: Cızırdayan tereyağıyla ev yapımı İskender tarifi...
Bursa sokaklarından ev mutfağına: Cızırdayan tereyağıyla ev yapımı İskender tarifi... İncecik dilimlenmiş etlerin, tırnak pidelerin üzerinde o efsanevi domates sosu ve kızgın tereyağıyla buluştuğu an... Lokantalarda yemeye doyamadığımız, kokusuyla baş döndüren İskender kebabı, dondurucu hilesi sayesinde evde en kusursuz ve iddialı haliyle hazırlamanın sırrını veriyoruz...
Kore sokaklarından kahvaltı sofrasına: Tatlı ve tuzlunun kusursuz uyumu Gilgeori tostu...
Kore sokaklarından kahvaltı sofrasına: Tatlı ve tuzlunun kusursuz uyumu Gilgeori tostu... Bol tereyağlı, tatlı-tuzlu o meşhur sokak tostu! Sebzeli kalın omleti, eriyen peyniri ve üzerine serpilen toz şekeriyle kahvaltı anlayışınızı tamamen değiştirecek, bağımlılık yaratan bir lezzet bombası.
Peyniri uzadıkça uzayan çıtır Künefe tarifi...
Peyniri uzadıkça uzayan çıtır Künefe tarifi... Lokanta ziyafetlerinin o efsanevi kapanışını nihayet kendi ocağınıza taşıyoruz! Bol tereyağlı çıtır kadayıfın merkezinde sıcakla eriyen özel tuzsuz peyniri ve tam kıvamında şerbetiyle, dışarıda yediklerinizi gölgede bırakacak kusursuz künefe tarifi...