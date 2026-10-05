Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akşam yemeğine hem pratik hem doyurucu lezzet: Sebzeli hindi rosto tarifi
Paylaş

Akşam yemeğine hem pratik hem doyurucu lezzet: Sebzeli hindi rosto tarifi

5.10.2026 14:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Akşam yemeğine hem pratik hem doyurucu lezzet: Sebzeli hindi rosto tarifi

Sebzeli hindi rosto, pratik hazırlanışı ve doyurucu lezzetiyle sofralara farklı bir ana yemek seçeneği sunuyor.

Akşam yemeğine hem pratik hem doyurucu lezzet: Sebzeli hindi rosto tarifi

Hindi eti, sebzeler ve birkaç temel malzemeyle hazırlanan sebzeli hindi rosto, hem pratik hem de doyurucu bir ana yemek arayanlar için ideal bir seçenek. Fırında kısa sürede pişen bu tarif, özellikle kalabalık sofralarda şık bir sunum yapmak isteyenlere hitap ediyor. İşte enfes tadıyla sebzeli hindi rosto tarifi...

Akşam yemeğine hem pratik hem doyurucu lezzet: Sebzeli hindi rosto tarifi

SEBZELİ HİNDİ ROSTO TARİFİ

Malzemeler:

  • 750 gram hindi göğüs eti
  • 2 adet yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 su bardağı garnitür
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet kapya biber
  • Tuz
  • Karabiber

SEBZELİ HİNDİ ROSTO YAPILIŞI

Öncelikle hindi göğüs etini mutfak robotunda çekerek kıyma haline getirin. 

Ardından yumurta sarılarını, galeta ununu, zeytinyağını, tuzu ve karabiberi ekleyerek tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Kapya biberi küçük küpler halinde doğrayın. 

Garnitürü ve doğradığınız kapya biberi hazırladığınız hindi etli harca ekleyin.

Garnitürleri ezmamaya dikkat ederek tüm malzemeleri güzelce yoğurun.

Hazırladığınız harcı yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alın ve rulo şeklinde hazırlayın. 

Önceden ısıttığınız 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika, üzeri kızarana kadar kontrollü şekilde pişirin.

Fırından çıkardığınız sebzeli hindi rostoyu dilimleyerek sıcak şekilde servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #akşam yemeği önerisi #hindi eti #Sebzeli hindi rosto

İlgili Haberler

Akşam yemeğine nefis bir seçenek! Fırında kaya levreği tarifi
Akşam yemeğine nefis bir seçenek! Fırında kaya levreği tarifi Balık sofralarının sevilen lezzetlerinden kaya levreği, doğru pişirme yöntemiyle hem yumuşacık hem de oldukça lezzetli oluyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz kaya levreği tarifini ve püf noktalarını sizler için derledik.
Kars mutfağının meşhur lezzeti! Geleneksel kaz tarifi
Kars mutfağının meşhur lezzeti! Geleneksel kaz tarifi Kars mutfağının geleneksel yemekleri arasında özel bir yere sahip olan kaz, özellikle kış sofralarının sevilen lezzetlerinden biri. Uzun sürede pişirilerek hazırlanan Kars usulü kaz tarifini evde denemek isteyenler için adım adım anlattık.
Fırında bambaşka bir lezzete dönüşüyor: Kremalı Brüksel lahanası graten tarifi
Fırında bambaşka bir lezzete dönüşüyor: Kremalı Brüksel lahanası graten tarifi Brüksel lahanasını farklı bir tarifle sofraya taşımak isteyenler için kremalı Brüksel lahanası graten, kaşar peynirinin lezzetiyle nefis bir alternatif sunuyor.