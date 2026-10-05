Akşam yemeğine hem pratik hem doyurucu lezzet: Sebzeli hindi rosto tarifi

Hindi eti, sebzeler ve birkaç temel malzemeyle hazırlanan sebzeli hindi rosto, hem pratik hem de doyurucu bir ana yemek arayanlar için ideal bir seçenek. Fırında kısa sürede pişen bu tarif, özellikle kalabalık sofralarda şık bir sunum yapmak isteyenlere hitap ediyor. İşte enfes tadıyla sebzeli hindi rosto tarifi...