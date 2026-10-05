Akşam yemeğine hem pratik hem doyurucu lezzet: Sebzeli hindi rosto tarifi

Hindi eti, sebzeler ve birkaç temel malzemeyle hazırlanan sebzeli hindi rosto, hem pratik hem de doyurucu bir ana yemek arayanlar için ideal bir seçenek. Fırında kısa sürede pişen bu tarif, özellikle kalabalık sofralarda şık bir sunum yapmak isteyenlere hitap ediyor. İşte enfes tadıyla sebzeli hindi rosto tarifi...
SEBZELİ HİNDİ ROSTO TARİFİ
Malzemeler:
- 750 gram hindi göğüs eti
- 2 adet yumurta sarısı
- 2 yemek kaşığı galeta unu
- 1 su bardağı garnitür
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet kapya biber
- Tuz
- Karabiber
SEBZELİ HİNDİ ROSTO YAPILIŞI
Öncelikle hindi göğüs etini mutfak robotunda çekerek kıyma haline getirin.
Ardından yumurta sarılarını, galeta ununu, zeytinyağını, tuzu ve karabiberi ekleyerek tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
Kapya biberi küçük küpler halinde doğrayın.
Garnitürü ve doğradığınız kapya biberi hazırladığınız hindi etli harca ekleyin.
Garnitürleri ezmamaya dikkat ederek tüm malzemeleri güzelce yoğurun.
Hazırladığınız harcı yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alın ve rulo şeklinde hazırlayın.
Önceden ısıttığınız 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika, üzeri kızarana kadar kontrollü şekilde pişirin.
Fırından çıkardığınız sebzeli hindi rostoyu dilimleyerek sıcak şekilde servis edin.
Afiyet olsun!