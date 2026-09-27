Akşam yemeğine İtalyan dokunuşu: Kremalı mantarlı risotto tarifi

İtalyan mutfağının sevilen lezzetlerinden risotto, istiridye mantarı ve kremayla buluşarak sofralara nefis bir tat taşıyor. Tereyağı ve zeytinyağıyla kavrulan pirinç, sıcak suyun azar azar eklenmesiyle yumuşak ve kıvamlı bir hale geliyor. Sotelenen istiridye mantarı, krema ve parmesan peyniriyle tamamlanan tarif, klasik pilavlardan farklı bir akşam yemeği seçeneği sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz kremalı mantarlı risotto tarifi ve malzemeleri...