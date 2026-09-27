Akşam yemeğine İtalyan dokunuşu: Kremalı mantarlı risotto tarifi

İtalyan mutfağının sevilen lezzetlerinden risotto, istiridye mantarı ve kremayla buluşarak sofralara nefis bir tat taşıyor. Tereyağı ve zeytinyağıyla kavrulan pirinç, sıcak suyun azar azar eklenmesiyle yumuşak ve kıvamlı bir hale geliyor. Sotelenen istiridye mantarı, krema ve parmesan peyniriyle tamamlanan tarif, klasik pilavlardan farklı bir akşam yemeği seçeneği sunuyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz kremalı mantarlı risotto tarifi ve malzemeleri...
KREMALI MANTARLI RİSOTTO TARİFİ
Malzemeler:
- 1,5 su bardağı arborio pirinci
- 200 gram istiridye mantarı
- 1 küçük kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 4-5 su bardağı sıcak sebze suyu veya tavuk suyu
- 1/2 su bardağı krema
- 1/2 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
- Tuz
- Karabiber
KREMALI MANTARLI RİSOTTO YAPILIŞI
İstiridye mantarlarını iri parçalar halinde doğrayın.
Tavaya az miktarda zeytinyağı alın ve mantarları suyunu salıp çekene kadar soteleyin.
Ardından kenara alın.
Ayrı bir tencerede tereyağı ve zeytinyağını ısıtın.
İnce doğranmış soğanı ekleyerek yumuşayana kadar kavurun.
Sarımsağı ilave edip kısa süre karıştırın.
Ardından arborio pirincini ekleyerek 2-3 dakika kavurun.
Sıcak sebze suyunu veya tavuk suyunu kepçe kepçe eklemeye başlayın.
Eklediğiniz su çekildikçe bir sonraki kepçeyi ilave edin ve bu sırada risottoyu sürekli karıştırın.
Pirinçler yumuşamaya başladığında sotelenmiş istiridye mantarlarını ekleyin ve karıştırın.
Risotto kıvamını almaya başladığında kremayı ilave edin.
Ocaktan almadan hemen önce parmesan peynirini ekleyin.
Tuz ve karabiberle lezzetlendirin.
Risottoyu ocaktan aldıktan sonra 2-3 dakika dinlendirin.
Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek servis edin.
Afiyet olsun!