Akşam yemeğine ne pişirsem diyenlere: Pratik ekşili köfte tarifi

Türk mutfağının sevilen sulu yemeklerinden ekşili köfte, yumuşacık köfteleri ve limonlu terbiyesiyle sofralara lezzet katıyor. Özellikle ev yemeklerini sevenlerin favorileri arasında yer alan ekşili köfte, doyurucu ve pratik bir akşam yemeği alternatifi sunuyor. İşte tam ölçülü ekşili köfte tarifi ve püf noktaları...

EKŞİLİ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Köftesi için

300 gram kıyma

1 adet küçük kuru soğan

3 yemek kaşığı ince bulgur

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yemeği için

2 adet patates

1 adet havuç

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

5 su bardağı sıcak su

Tuz

Terbiyesi için

1 adet yumurta sarısı

1 limonun suyu

1 yemek kaşığı un

EKŞİLİ KÖFTE YAPILIŞI

Öncelikle köfte harcını hazırlayın. Kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine ince rendelenmiş soğan, bulgur, yumurta, un, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyin. Tüm malzemeleri güzelce yoğurun.

Hazırladığınız harçtan küçük parçalar koparıp yuvarlayarak minik köfteler hazırlayın. Köftelerin birbirine yapışmasını önlemek için hafifçe un serpilmiş bir tepsiye alabilirsiniz.

Patates ve havucu küp şeklinde doğrayın. Tencereye sıvı yağı alın ve salçayı birkaç dakika kavurun. Ardından sıcak suyu ekleyin. Patates ve havuçları tencereye ilave ederek sebzelerin hafifçe yumuşamasını bekleyin.

Hazırladığınız köfteleri tencereye dikkatlice bırakın. Tuzunu ekleyerek köfteler ve sebzeler tamamen pişene kadar orta ateşte kaynatın.

Bu sırada terbiyeyi hazırlayın. Yumurta sarısı, limon suyu ve unu bir kasede pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Tenceredeki sıcak yemekten birkaç kaşık su alarak terbiyeye yavaş yavaş ekleyin ve sürekli karıştırın. Böylece terbiye kesilmeden yemeğe eklenebilir.

Ilıştırdığınız terbiyeyi tencereye yavaşça dökün ve yemeği birkaç dakika daha kaynatın. Ardından ocaktan alarak sıcak servis edin.