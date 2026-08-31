Cumhuriyet Gazetesi Logo
Akşam yemeğine ne yapacağını düşünenlere: Dalyan köfte tarifi

Akşam yemeğine ne yapacağını düşünenlere: Dalyan köfte tarifi

31.08.2026 10:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Akşam yemeğine ne yapacağını düşünenlere: Dalyan köfte tarifi

Klasik köfte tariflerinden sıkılanlar için nefis bir alternatif olan Dalyan köfte, içindeki yumurta, havuç ve bezelyeyle hem doyurucu hem de gösterişli bir lezzete dönüşüyor. Peki lokum gibi Dalyan köfte nasıl yapılır? İşte sofralarınızı şenlendirecek Dalyan köfte tarifi ve püf noktaları...

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türk mutfağının sevilen köfte tariflerinden Dalyan köfte, özel sunumu ve iç harcıyla sofraların gözdesi oluyor. Kıymalı harcın içine yerleştirilen haşlanmış yumurta, havuç ve bezelye ile hazırlanan Dalyan köfte, fırında pişirilerek servis ediliyor. Peki Dalyan köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte nefis Dalyan köfte tarifi ve yapılışı...

DALYAN KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 500 gram kıyma
  • 1 adet yumurta
  • 1 adet soğan
  • Galeta unu
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon

İç harcı için

  • 3 adet haşlanmış yumurta
  • 1 adet havuç
  • 1 su bardağı bezelye

Sosu için

  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 su bardağı sıcak su
  • Sıvı yağ
  • Tuz

DALYAN KÖFTE NASIL YAPILIR?

Dalyan köfte hazırlamak için öncelikle köfte harcı hazırlanır. Kıyma geniş bir kaba alınır. Üzerine rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu, tuz, karabiber ve kimyon eklenerek tüm malzemeler iyice yoğrulur.

Hazırlanan köfte harcı yağlı kağıt üzerine alınarak dikdörtgen şeklinde açılır. Köftenin ortasına haşlanmış yumurtalar, haşlanmış havuç ve bezelye yerleştirilir.

Köfte harcı, içindeki malzemeler tamamen kapanacak şekilde rulo haline getirilir. Rulonun açılmamasına dikkat edilir.

Hazırlanan Dalyan köfte fırın tepsisine alınır. Üzerine salçalı sos gezdirildikten sonra önceden ısıtılmış fırında pişirilir. Köftenin üzeri güzelce kızardığında fırından çıkarılır.

Bir süre dinlendirilen Dalyan köfte dilimlenerek servis edilir. Yanında pilav, patates püresi veya mevsim salatası ile sunulabilir.

İlgili Konular: #Yumurta #köfte tarifi #Dalyan köfte

İlgili Haberler

Kepçe kepçe içilen o meşhur lezzet: Pürüzsüz lokanta usulü mercimek çorbası tarifi...
Kepçe kepçe içilen o meşhur lezzet: Pürüzsüz lokanta usulü mercimek çorbası tarifi... Dışarıda içtiğimiz o ipeksi dokuya ve sapsarı renge sahip mercimek çorbasının sırrı aslında tenceredeki birkaç temel teknikte saklı. Un kavurma işlemi ve minik bir baharat dokunuşuyla tam kıvamında mercimek çorbası tarifi...
Çay saatlerinin küçük yıldızları: Kusursuz dokuyla şipşak porsiyonluk elmalı turta tarifi...
Çay saatlerinin küçük yıldızları: Kusursuz dokuyla şipşak porsiyonluk elmalı turta tarifi... Kalıp derdini ortadan kaldıran, sunumuyla göz dolduran porsiyonluk elmalı turtalar; kıyır kıyır hamuru ve tarçın kokulu karamelize iç harcıyla mutfağınıza nostaljik bir hava katacak...
Kahvaltı sofrasında farklı tat arayanlara: Biberli poğaça tarifi
Kahvaltı sofrasında farklı tat arayanlara: Biberli poğaça tarifi Görünümüyle dikkat çeken, lezzetiyle şaşırtan biberli poğaça, kahvaltı sofralarının yeni favorisi olmaya hazırlanıyor.