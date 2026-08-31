Akşam yemeğine ne yapacağını düşünenlere: Dalyan köfte tarifi

Türk mutfağının sevilen köfte tariflerinden Dalyan köfte, özel sunumu ve iç harcıyla sofraların gözdesi oluyor. Kıymalı harcın içine yerleştirilen haşlanmış yumurta, havuç ve bezelye ile hazırlanan Dalyan köfte, fırında pişirilerek servis ediliyor. Peki Dalyan köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte nefis Dalyan köfte tarifi ve yapılışı...

DALYAN KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

500 gram kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan

Galeta unu

Tuz

Karabiber

Kimyon

İç harcı için

3 adet haşlanmış yumurta

1 adet havuç

1 su bardağı bezelye

Sosu için

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

Sıvı yağ

Tuz

DALYAN KÖFTE NASIL YAPILIR?

Dalyan köfte hazırlamak için öncelikle köfte harcı hazırlanır. Kıyma geniş bir kaba alınır. Üzerine rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu, tuz, karabiber ve kimyon eklenerek tüm malzemeler iyice yoğrulur.

Hazırlanan köfte harcı yağlı kağıt üzerine alınarak dikdörtgen şeklinde açılır. Köftenin ortasına haşlanmış yumurtalar, haşlanmış havuç ve bezelye yerleştirilir.

Köfte harcı, içindeki malzemeler tamamen kapanacak şekilde rulo haline getirilir. Rulonun açılmamasına dikkat edilir.

Hazırlanan Dalyan köfte fırın tepsisine alınır. Üzerine salçalı sos gezdirildikten sonra önceden ısıtılmış fırında pişirilir. Köftenin üzeri güzelce kızardığında fırından çıkarılır.

Bir süre dinlendirilen Dalyan köfte dilimlenerek servis edilir. Yanında pilav, patates püresi veya mevsim salatası ile sunulabilir.