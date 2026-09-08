Akşam yemeğine ne yapsam diyenlere: Çoban turtası tarifi

İngiliz mutfağının sevilen yemeklerinden biri olan çoban turtası, kıymalı ve sebzeli harcın üzerine patates püresi eklenerek fırında pişirilmesiyle hazırlanıyor. Doyurucu ve pratik bir ana yemek arayanların tercih edebileceği çoban turtası, özellikle üzerindeki kızarmış patates püresiyle sofrada iştah açıcı bir görünüm sunuyor. Peki, çoban turtası nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz çoban turtası tarifi.

ÇOBAN TURTASI MALZEMELERİ

Kıymalı harç için

400 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet havuç

1 su bardağı bezelye

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

Kekik

İsteğe göre pul biber

Patates püresi için

4 adet orta boy patates

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı süt

Tuz

İsteğe göre rendelenmiş kaşar peyniri

ÇOBAN TURTASI NASIL YAPILIR?

Çoban turtası yapımına öncelikle patatesleri haşlayarak başlayın. Patatesleri soyup iri parçalar halinde doğrayın ve yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan patatesleri süzüp bir kaba alın. Tereyağı, süt ve tuzu ekleyerek pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar ezin.

Diğer tarafta kıymalı harcı hazırlayın. Tavaya sıvı yağı alıp küçük doğranmış soğanı kavurun. Ardından sarımsak ve küp şeklinde doğranmış havucu ekleyin. Kıymayı ilave edip suyunu çekene kadar kavurun.

Salçayı ve baharatları ekleyerek birkaç dakika daha kavurun. Bezelyeyi ve sıcak suyu ilave edip harcı kısık ateşte pişirin. Harcın tamamen kuru olmamasına dikkat edin.

Hazırladığınız kıymalı karışımı fırın kabına yayın. Üzerine patates püresini eşit şekilde yerleştirin. Pürenin üzerine çatalla çizgiler yaparak daha güzel kızarmasını sağlayabilirsiniz. Dilerseniz üzerine rendelenmiş kaşar peyniri de serpebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra kısa süre dinlendirerek sıcak servis edin.