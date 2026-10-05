Akşam yemeğine nefis bir seçenek! Fırında kaya levreği tarifi

Balık sevenlerin sofralarında farklı bir alternatif arayanlar için kaya levreği tarifi öne çıkıyor. Fırında, tavada veya ızgarada hazırlanabilen kaya levreği, özellikle sebze ve baharatlarla buluştuğunda nefis bir aroma kazanıyor. Peki kaya levreği nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte pratik kaya levreği tarifi ve pişirme önerileri...

KAYA LEVREĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 adet kaya levreği

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limon

2 diş sarımsak

1 adet soğan

1 adet domates

Tuz

Karabiber

Kekik

İsteğe bağlı defne yaprağı

KAYA LEVREĞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle kaya levreklerini temizleyip bol suyla yıkayın ve kağıt havluyla kurulayın. Balıkların üzerine birkaç çizik atarak baharatların ve zeytinyağının daha iyi işlemesini sağlayabilirsiniz.

Bir kapta zeytinyağı, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber ve kekiği karıştırın. Hazırladığınız sosu balıkların her yerine güzelce sürün. Vaktiniz varsa balıkları buzdolabında yaklaşık 20-30 dakika dinlendirin.

Fırın tepsisine halka şeklinde doğradığınız soğan ve domatesleri yerleştirin. Balıkları sebzelerin üzerine alın. İsteğe bağlı olarak balıkların içerisine limon dilimi ve defne yaprağı koyabilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Balığın büyüklüğüne göre pişirme süresi değişebileceği için kontrollü olmak önemlidir. Üzeri hafifçe kızardığında fırından çıkarıp sıcak servis edebilirsiniz.