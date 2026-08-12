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Akşam yemeğine pratik ve çıtır çıtır lezzet: Tepsi lahmacun tarifi
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Akşam yemeğine pratik ve çıtır çıtır lezzet: Tepsi lahmacun tarifi

12.08.2026 17:19:00
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Haber Merkezi
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Akşam yemeğine pratik ve çıtır çıtır lezzet: Tepsi lahmacun tarifi

Pratik hazırlanışıyla öne çıkan tepsi lahmacun, çıtır hamuru ve nefis kıymalı harcıyla sofraya geliyor.

Akşam yemeğine pratik ve çıtır çıtır lezzet: Tepsi lahmacun tarifi

Lahmacun lezzetini evde pratik şekilde hazırlamak isteyenler için tepsi lahmacun, kolay yapımıyla öne çıkıyor. Kıymalı ve bol sebzeli harcıyla hazırlanan bu tarif, çıtır dokusu ve yoğun aromasıyla sofralara farklı bir alternatif sunuyor. İşte çıtır çıtır tepsi lahmacun tarifi...

Akşam yemeğine pratik ve çıtır çıtır lezzet: Tepsi lahmacun tarifi

TEPSİ LAHMACUN TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

  • 20 kare milföy hamuru

Kıymalı harcı için:

  • 350 gram dana kıyma
  • 1 büyük boy soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 domates
  • 1 sivri biber
  • 1 çarliston biber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 8-10 dal maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • 2 yemek kaşığı su

TEPSİ LAHMACUN YAPILIŞI

Soğan, sarımsak, domates ve biberleri rondodan geçirerek bir kaba alın.

Üzerine kıyma, domates salçası, biber salçası ve baharatları ekleyin.

Suyu ilave edip tüm malzemeler iyice karışana kadar yoğurun.

Milföy hamurlarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Hamurların fazla kabarmaması için üzerlerine çatalla küçük delikler açın.

Hazırladığınız kıymalı harcı milföylerin üzerine ince bir tabaka halinde yayın.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Fırından çıkan tepsi lahmacunun üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

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