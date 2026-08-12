Akşam yemeğine pratik ve çıtır çıtır lezzet: Tepsi lahmacun tarifi

Lahmacun lezzetini evde pratik şekilde hazırlamak isteyenler için tepsi lahmacun, kolay yapımıyla öne çıkıyor. Kıymalı ve bol sebzeli harcıyla hazırlanan bu tarif, çıtır dokusu ve yoğun aromasıyla sofralara farklı bir alternatif sunuyor. İşte çıtır çıtır tepsi lahmacun tarifi...