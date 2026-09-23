Akşam yemeğine pratik ve doyurucu lezzet: Sebzeli fırın makarna tarifi

Makarna, bu kez kabak ve havuçla hazırlanan sebzeli harç ve bol kaşar peyniriyle farklı bir lezzete dönüşüyor. Beşamel sosla harmanlanan makarna, fırında pişirilerek üzeri kızarmış, içi yumuşacık bir kıvam kazanıyor. Hem doyurucu hem de pratik bir yemek arayanlar için sofralara yakışan sebzeli fırın makarna, kısa sürede hazırlanabiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz sebzeli fırın makarna tarifi...