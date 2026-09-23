Akşam yemeğine pratik ve doyurucu lezzet: Sebzeli fırın makarna tarifi

Makarna, bu kez kabak ve havuçla hazırlanan sebzeli harç ve bol kaşar peyniriyle farklı bir lezzete dönüşüyor. Beşamel sosla harmanlanan makarna, fırında pişirilerek üzeri kızarmış, içi yumuşacık bir kıvam kazanıyor. Hem doyurucu hem de pratik bir yemek arayanlar için sofralara yakışan sebzeli fırın makarna, kısa sürede hazırlanabiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz sebzeli fırın makarna tarifi...
SEBZELİ FIRIN MAKARNA TARİFİ
Malzemeler
- 1 paket fırın makarna
- 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet kabak
- 1 adet havuç
- Tuz
- Karabiber
- 2 su bardağı rendelenmiş taze kaşar
- Beşamel sos için
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- 4 yemek kaşığı un
- 4 su bardağı süt
- Muskat
- Tuz
- Karabiber
Üzeri için:
- 1 su bardağı rendelenmiş taze kaşar
SEBZELİ FIRIN MAKARNA YAPILIŞI
Sebzeleri hazırlayın:
- Kabağı ve havucu rendeleyin.
- Geniş bir tencereye zeytinyağını alın ve rendelenmiş sebzeleri ekleyerek kavurmaya başlayın.
- Tuz ve karabiber ilave ederek sebzeleri suyunu çekene kadar pişirin.
Beşamel sosu hazırlayın:
- Sebzeler suyunu çektikten sonra tereyağını ve unu ekleyin.
- Unun kokusu çıkana kadar birkaç dakika kavurun.
- Ardından sütü yavaş yavaş ilave edin ve topaklanmaması için sürekli karıştırın.
- Sos koyulaşıp kıvam aldığında muskat, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın.
Makarnayı haşlayın:
- Fırın makarnayı bol miktarda kaynar ve tuzlu suda paket üzerindeki pişirme süresine uygun şekilde haşlayın.
- Ardından suyunu süzün.
Makarna ve sosu buluşturun:
- Hazırladığınız beşamel sosun içerisine süzdüğünüz makarnayı ekleyin.
- 2 su bardağı rendelenmiş taze kaşarı da ilave ederek tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
Fırında pişirin:
- Fırın kabını hafifçe yağlayın ve makarnalı karışımı içerisine yayın.
- Üzerine 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.
- Fırından çıkardıktan sonra birkaç dakika dinlendirip dilimleyerek servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!