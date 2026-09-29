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Akşam yemeğini güzelleştiren nefis lezzet: Bostan kebabı tarifi
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Akşam yemeğini güzelleştiren nefis lezzet: Bostan kebabı tarifi

29.09.2026 16:46:00
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Haber Merkezi
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Akşam yemeğini güzelleştiren nefis lezzet: Bostan kebabı tarifi

Patlıcan, kuşbaşı et ve kaşarın buluştuğu bostan kebabı, zengin içeriği ve nefis aromasıyla özellikle akşam sofralarında farklı bir kebap lezzeti arayanlara hitap ediyor.

Akşam yemeğini güzelleştiren nefis lezzet: Bostan kebabı tarifi

Türk mutfağının sevilen kebap çeşitlerinden bostan kebabı, patlıcan ve kuşbaşı etin buluştuğu nefis bir lezzet olarak sofralarda yerini alıyor. Soğan, sarımsak ve salçayla lezzetlendirilen etli harç, kızarmış patlıcan ve eriyen kaşar peyniriyle tamamlanıyor. Görünümüyle de sofralara farklılık getiren bostan kebabı, özellikle akşam yemeklerinde doyurucu bir ana yemek alternatifi olarak hazırlanabiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz bostan kebabı tarifi ve malzemeleri...

Akşam yemeğini güzelleştiren nefis lezzet: Bostan kebabı tarifi

BOSTAN KEBABI TARİFİ

Malzemeler:

  • 300 gram kuşbaşı et
  • 1 adet bostan patlıcanı
  • 1 adet soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 20 gram rendelenmiş kaşar peyniri

BOSTAN KEBABI YAPILIŞI

Kuşbaşı etleri geniş bir tencereye alın ve suyunu bırakıp çekene kadar kavurun.

Etler suyunu çektikten sonra 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve küp şeklinde doğranmış soğanı ekleyin. 

Soğanlar yumuşayana kadar kavurmaya devam edin.

Salçayı ve yeterli miktarda suyu ekleyerek etleri yumuşayana kadar pişirin.

Patlıcanı alacalı şekilde soyun ve halka halka doğrayın.

Kalan sıvı yağı kızdırın. 

Patlıcan dilimlerini önlü arkalı şekilde kızartın.

Kızaran patlıcanları uygun bir fırın kabına yerleştirin ve üzerine pişirdiğiniz etli harcı paylaştırın.

Rendelenmiş kaşar peynirini etlerin üzerine serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kaşar peyniri tamamen eriyip üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardığınız bostan kebabını sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!

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