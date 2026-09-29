Akşam yemeğini güzelleştiren nefis lezzet: Bostan kebabı tarifi

Türk mutfağının sevilen kebap çeşitlerinden bostan kebabı, patlıcan ve kuşbaşı etin buluştuğu nefis bir lezzet olarak sofralarda yerini alıyor. Soğan, sarımsak ve salçayla lezzetlendirilen etli harç, kızarmış patlıcan ve eriyen kaşar peyniriyle tamamlanıyor. Görünümüyle de sofralara farklılık getiren bostan kebabı, özellikle akşam yemeklerinde doyurucu bir ana yemek alternatifi olarak hazırlanabiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz bostan kebabı tarifi ve malzemeleri...