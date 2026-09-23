Akşam yemeklerinin vazgeçilmezlerinden: Kuru fasulye tarifi

Her gün pişse bıkılmayan, Türk mutfağının tartışmasız en çok sevilen ve aranan klasiktir. Yemeğin alametifarikası; fasulyelerin önceden ıslatılıp gazının alınması, salça ile soğanın iyi kavrulması ve tercihen güveçte/tencerede kısık ateşte sosuyla özleşene kadar ağır ağır pişirilmesidir.

KURU FASULYE TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı sıra veya şeker fasulye (akşamdan ıslatılmış)

1 adet büyük boy kuru soğan (küp yemeklik doğranmış)

100 g kasap sucuk (yarım ay dilimlenmiş) veya kuşbaşı et

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4-5 su bardağı sıcak su (veya et suyu)

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1/2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı