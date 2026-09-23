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Akşam yemeklerinin vazgeçilmezlerinden: Kuru fasulye tarifi

Akşam yemeklerinin vazgeçilmezlerinden: Kuru fasulye tarifi

23.09.2026 10:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Akşam yemeklerinin vazgeçilmezlerinden: Kuru fasulye tarifi

Tembul şeker fasulyelerin; tereyağlı, domates ve biber salçalı yoğun sos içinde ağır ağır pişip pamuk gibi yumuşadığı, yanında şehriyeli pirinç pilavı ve turşuyla soframızın vazgeçilmezi olan baş tacı yemeğimiz.

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Her gün pişse bıkılmayan, Türk mutfağının tartışmasız en çok sevilen ve aranan klasiktir. Yemeğin alametifarikası; fasulyelerin önceden ıslatılıp gazının alınması, salça ile soğanın iyi kavrulması ve tercihen güveçte/tencerede kısık ateşte sosuyla özleşene kadar ağır ağır pişirilmesidir.

KURU FASULYE TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı sıra veya şeker fasulye (akşamdan ıslatılmış)
  • 1 adet büyük boy kuru soğan (küp yemeklik doğranmış)
  • 100 g kasap sucuk (yarım ay dilimlenmiş) veya kuşbaşı et
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1/2 yemek kaşığı biber salçası
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4-5 su bardağı sıcak su (veya et suyu)
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı

  1. Akşamdan ıslattığınız fasulyelerin suyunu süzün. Tencereye alıp üzerini geçecek kadar taze su ekleyin. Orta ateşte çıkan köpükleri (gazını) kevgirle alarak fasulyeler yarı kıvamda yumuşayana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) haşlayıp süzün.
  2. Tencerede tereyağını ve zeytinyağını ısıtın. Yemeklik doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
  3. Dilimlenmiş sucukları ekleyip 1-2 dakika kokusu çıkana kadar soteleyin. Ardından domates ve biber salçasını ilave edip salçanın kokusu çıkana dek 2 dakika daha kavurun.
  4. Haşlayıp süzdüğünüz fasulyeleri tencereye ekleyin. Toz kırmızı biber, karabiber ve tuzu ilave edip 2-3 dakika karıştırarak kavurun.
  5. Üzerine fasulyelerin üzerini 2 parmak geçecek kadar (yaklaşık 4-5 su bardağı) sıcak su veya et suyunu dökün.
  6. Tencerenin kapağını kapatın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın. Fasulyeler lokum gibi yumuşayıp sosu kıvam alana kadar yaklaşık 40-45 dakika kısık ateşte ağır ağır pişirin.
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