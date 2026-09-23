Akşam yemeklerinin vazgeçilmezlerinden: Kuru fasulye tarifi

Her gün pişse bıkılmayan, Türk mutfağının tartışmasız en çok sevilen ve aranan klasiktir. Yemeğin alametifarikası; fasulyelerin önceden ıslatılıp gazının alınması, salça ile soğanın iyi kavrulması ve tercihen güveçte/tencerede kısık ateşte sosuyla özleşene kadar ağır ağır pişirilmesidir.
KURU FASULYE TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı sıra veya şeker fasulye (akşamdan ıslatılmış)
- 1 adet büyük boy kuru soğan (küp yemeklik doğranmış)
- 100 g kasap sucuk (yarım ay dilimlenmiş) veya kuşbaşı et
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1/2 yemek kaşığı biber salçası
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 4-5 su bardağı sıcak su (veya et suyu)
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
Yapılışı
- Akşamdan ıslattığınız fasulyelerin suyunu süzün. Tencereye alıp üzerini geçecek kadar taze su ekleyin. Orta ateşte çıkan köpükleri (gazını) kevgirle alarak fasulyeler yarı kıvamda yumuşayana kadar (yaklaşık 15-20 dakika) haşlayıp süzün.
- Tencerede tereyağını ve zeytinyağını ısıtın. Yemeklik doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
- Dilimlenmiş sucukları ekleyip 1-2 dakika kokusu çıkana kadar soteleyin. Ardından domates ve biber salçasını ilave edip salçanın kokusu çıkana dek 2 dakika daha kavurun.
- Haşlayıp süzdüğünüz fasulyeleri tencereye ekleyin. Toz kırmızı biber, karabiber ve tuzu ilave edip 2-3 dakika karıştırarak kavurun.
- Üzerine fasulyelerin üzerini 2 parmak geçecek kadar (yaklaşık 4-5 su bardağı) sıcak su veya et suyunu dökün.
- Tencerenin kapağını kapatın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın. Fasulyeler lokum gibi yumuşayıp sosu kıvam alana kadar yaklaşık 40-45 dakika kısık ateşte ağır ağır pişirin.