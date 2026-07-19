Akşam yemeklerinin yeni gözdesi: Fırında rulo krep tarifi

Klasik krep tariflerini bir adım öteye taşıyan fırında rulo krep tarifi, bol kıymalı harcı, yumuşacık beşamel sosu ve fırında eriyen kaşar peyniriyle sofraların yıldızı olmaya aday. Hazırlaması kolay, sunumu şık ve oldukça doyurucu olan bu tarif; hem aile yemeklerinde hem de misafir sofralarında gönül rahatlığıyla tercih edilebilir. İşte enfes tadıyla fırında rulo krep tarifi...