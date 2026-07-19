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Akşam yemeklerinin yeni gözdesi: Fırında rulo krep tarifi
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Akşam yemeklerinin yeni gözdesi: Fırında rulo krep tarifi

19.07.2026 11:53:00
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Haber Merkezi
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Akşam yemeklerinin yeni gözdesi: Fırında rulo krep tarifi

Kıymalı iç harcı, beşamel sosu ve üzeri kızaran kaşar peyniriyle hazırlanan fırında rulo krep tarifi, akşam yemeklerine hem pratik hem de doyurucu bir alternatif sunuyor. İşte enfes tadıyla fırında rulo krep tarifi...

Akşam yemeklerinin yeni gözdesi: Fırında rulo krep tarifi

Klasik krep tariflerini bir adım öteye taşıyan fırında rulo krep tarifi, bol kıymalı harcı, yumuşacık beşamel sosu ve fırında eriyen kaşar peyniriyle sofraların yıldızı olmaya aday. Hazırlaması kolay, sunumu şık ve oldukça doyurucu olan bu tarif; hem aile yemeklerinde hem de misafir sofralarında gönül rahatlığıyla tercih edilebilir. İşte enfes tadıyla fırında rulo krep tarifi...

Akşam yemeklerinin yeni gözdesi: Fırında rulo krep tarifi

FIRINDA RULO KREP TARİFİ

Malzemeler

Krep hamuru için:

  • 2 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı süt
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz

İç harcı için:

  • 250 gram kıyma
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Beşamel sos için:

  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı süt
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

  • 120 gram rendelenmiş kaşar peyniri

FIRINDA RULO KREP YAPILIŞI

Yumurtaları çırpın, sütü ekleyin.

Un ve tuzu ilave ederek pürüzsüz bir krep hamuru hazırlayın.

Hamuru 20 dakika dinlendirin.

Hafif yağlanmış tavada ince krepler pişirin.

İç harcı için tereyağında kıyma ve sarımsağı kavurun.

Salça, tuz ve karabiberi ekleyip birkaç dakika daha pişirin.

Beşamel sos için tereyağında unu kavurun, sütü azar azar ekleyerek koyulaştırın ve tuzunu ilave edin.

Kreplerin içine kıymalı harcı koyup rulo şeklinde sarın.

Ruloları ortadan ikiye kesin.

Fırın kabının tabanına biraz beşamel sos sürün.

Krepleri dizip üzerlerine kalan beşamel sosu gezdirin.

Kaşar peynirini serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 10 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

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