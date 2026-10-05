Alışılmışın dışında bir deniz lezzeti: Mavi yengeç köftesi tarifi

Klasik köfte tariflerinden sıkılanlar için farklı bir lezzet arayışının adresi bu kez denizden geliyor. Mavi yengeç etiyle hazırlanan bu özel köfte, çıtır dışı ve yumuşak iç dokusuyla sofralarda alışılmışın dışında bir tat sunuyor. Peki, mavi yengeç köftesi nasıl yapılır? İşte merak edilen tarifi ve malzemeleri...