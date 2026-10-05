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Alışılmışın dışında bir deniz lezzeti: Mavi yengeç köftesi tarifi
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Alışılmışın dışında bir deniz lezzeti: Mavi yengeç köftesi tarifi

5.10.2026 16:10:00
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Haber Merkezi
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Alışılmışın dışında bir deniz lezzeti: Mavi yengeç köftesi tarifi

Mavi yengeç etiyle hazırlanan yengeç köftesi, dışı çıtır içi yumuşak dokusuyla farklı bir lezzet arayanların deneyebileceği özel bir tarif oluyor.

Alışılmışın dışında bir deniz lezzeti: Mavi yengeç köftesi tarifi

Klasik köfte tariflerinden sıkılanlar için farklı bir lezzet arayışının adresi bu kez denizden geliyor. Mavi yengeç etiyle hazırlanan bu özel köfte, çıtır dışı ve yumuşak iç dokusuyla sofralarda alışılmışın dışında bir tat sunuyor. Peki, mavi yengeç köftesi nasıl yapılır? İşte merak edilen tarifi ve malzemeleri...

Alışılmışın dışında bir deniz lezzeti: Mavi yengeç köftesi tarifi

MAVİ YENGEÇ KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler:

  • 250-300 gram taze mavi yengeç eti
  • 1 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı mayonez
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • Yarım su bardağı galeta unu
  • 1 çay kaşığı cajun baharatı
  • İnce kıyılmış maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kızartmak için sıvı yağ veya tereyağı

MAVİ YENGEÇ KÖFTESİ YAPILIŞI

Öncelikle bir karıştırma kabına yumurtayı, mayonezi ve hardalı alın. 

Cajun baharatını, ince kıyılmış maydanozu, tuzu ve karabiberi ekleyerek malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Hazırladığınız karışıma galeta ununu ve kıkırdakları ayıklanmış mavi yengeç etini ekleyin. 

Yengeç etlerinin parçalarını fazla ezmemeye dikkat ederek spatula yardımıyla tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.

Hazırladığınız harçtan cevizden biraz büyük parçalar koparın ve elinizle hafifçe bastırarak köfte şekli verin. 

Şekillendirdiğiniz köfteleri buzdolabında yaklaşık 30-45 dakika dinlendirin.

Geniş bir tavada sıvı yağ veya tereyağını ısıtın. 

Köfteleri tavaya alarak orta ateşte her iki tarafını da yaklaşık 3-4 dakika, dışı kızarıp çıtırlaşana kadar pişirin.

Pişirdiğiniz mavi yengeç köftelerini sıcak olarak servis edin. 

Yanında limon dilimleri ve tartar sosu sunarak lezzetini tamamlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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