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Amerikan mutfağından nefis lezzet: Kentucky usulü biscuit tarifi

Amerikan mutfağından nefis lezzet: Kentucky usulü biscuit tarifi

7.09.2026 17:53:00
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Haber Merkezi
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Amerikan mutfağından nefis lezzet: Kentucky usulü biscuit tarifi

Amerikan mutfağının sevilen lezzetlerinden Kentucky usulü biscuit, dışı hafif kıtır, içi yumuşacık dokusuyla özellikle kahvaltı sofralarının ve tavuk yemeklerinin yanında tercih ediliyor. Peki, Kentucky usulü biscuit nasıl yapılır? İşte kolay ve lezzetli tarifi...

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Amerikan mutfağının sevilen hamur işlerinden Kentucky usulü biscuit, dışı hafif kıtır, içi ise yumuşacık dokusuyla öne çıkıyor. Özellikle tavuk yemeklerinin yanında servis edilen biscuit, kahvaltı sofralarında tereyağı, bal veya reçelle de tüketilebiliyor. Peki, Kentucky usulü biscuit nasıl yapılır? İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz nefis biscuit tarifi...

KENTUCKY USULÜ BİSCUİT MALZEMELERİ

  • 2 su bardağı un
  • 1 yemek kaşığı kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 100 gram soğuk tereyağı
  • 1 su bardağı soğuk süt

KENTUCKY USULÜ BİSCUİT NASIL YAPILIR?

Öncelikle unu geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine kabartma tozu, tuz ve toz şekeri ekleyerek kuru malzemeleri güzelce karıştırın.

Soğuk tereyağını küçük küpler halinde doğrayıp unlu karışıma ekleyin. Parmak uçlarınızla tereyağını una yedirerek kumlu bir kıvam elde edin. Tereyağının tamamen erimemesi ve hamurun fazla yoğrulmaması, biscuitlerin daha kabarık ve kat kat olması açısından önemlidir.

Ardından soğuk sütü karışıma ilave edin. Hamur toparlanana kadar fazla bastırmadan karıştırın. Hazırladığınız yumuşak hamuru hafifçe unlanmış tezgaha alın.

Hamuru elinizle veya merdane yardımıyla yaklaşık 2-3 santimetre kalınlığında açın. Yuvarlak bir kalıp ya da bardak yardımıyla hamurdan parçalar kesin.

Hazırladığınız biscuitleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine birbirlerine yakın olacak şekilde yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika, üzerleri hafifçe kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak biscuitlerin üzerine dilerseniz biraz tereyağı sürebilirsiniz. Ilık şekilde servis edebilirsiniz.

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