Anadolu mutfağının efsane kahvaltı lezzeti: Murtuğa

Geleneksel Türk kahvaltısındaki klasik menemen, omlet veya kuymağın ötesine geçmek isteyenler için Murtuğa, hem tatlı hem tuzlu aromaları bir arada sunan muazzam bir lezzettir. Unun tereyağında helva misali kavrulmasıyla elde edilen fındıksı aroma, yumurtanın pratikliği ve üzerine gezdirilen süzme balın dokunuşuyla kahvaltı sofranızın yıldızı olmaya adaydır.

MURTUĞA TARİFİ

Malzemeler

100 g hakiki tereyağı

1 su bardağı un (elenmiş)

2 adet yumurta

1/2 çay kaşığı tuz

Servis için: 2-3 yemek kaşığı çiçek balı veya pekmez

Yapılışı