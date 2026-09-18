Anadolu mutfağının efsane kahvaltı lezzeti: Murtuğa

Geleneksel Türk kahvaltısındaki klasik menemen, omlet veya kuymağın ötesine geçmek isteyenler için Murtuğa, hem tatlı hem tuzlu aromaları bir arada sunan muazzam bir lezzettir. Unun tereyağında helva misali kavrulmasıyla elde edilen fındıksı aroma, yumurtanın pratikliği ve üzerine gezdirilen süzme balın dokunuşuyla kahvaltı sofranızın yıldızı olmaya adaydır.
MURTUĞA TARİFİ
Malzemeler
- 100 g hakiki tereyağı
- 1 su bardağı un (elenmiş)
- 2 adet yumurta
- 1/2 çay kaşığı tuz
- Servis için: 2-3 yemek kaşığı çiçek balı veya pekmez
Yapılışı
- Tercihen bakır veya döküm bir tavada tereyağını eritin. Üzerine elenmiş unu azar azar ilave edin. Kısık ateşte, unun kokusu çıkıp rengi hafif altın sarısına dönene kadar yaklaşık 8-10 dakika tahta kaşıkla sürekli karıştırarak kavurun.
- Ayrı bir kasede yumurtaları ve tuzu bir çatal yardımıyla hafifçe çırpın.
- Kavrulan unlu tavanın altını kısın. Çırpılmış yumurtayı tavanın her yerine eşit gelecek şekilde dökün. Kaşığın arkasıyla nazikçe karıştırarak yumurtanın unlu karışımla bütünleşmesini ve pişmesini sağlayın (yaklaşık 2-3 dakika).
- Ocaktan aldığınız sıcak murtuğayı tavasıyla sofraya getirin. Üzerine gezdireceğiniz süzme bal veya pekmez eşliğinde, taze sıcak pide veya lavajla sıcak olarak servis edin.