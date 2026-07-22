Anadolu mutfağının enfes başlangıçları: En iyi yöresel çorba tarifleri

Dünyanın en zengin çorba kültürlerinden birine sahip olan Anadolu mutfağında, çorba sadece bir başlangıç yemeği değildir. Dünyanın en zengin çorba kültürlerinden birine sahip olan Anadolu mutfağında, çorba sadece bir başlangıç yemeği değildir.
CENNET ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı mısır unu
- 1 adet soğan
- 1 adet patates
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı sarımsak tozu
- 2 su bardağı tavuk suyu (400 ml)
- 5 su bardağı sıcak su (1 litre)
Üzeri için;
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
Yapılış
- Cennet çorbası için öncelikle patates ve soğanın kabuğunu soyarak iri parçalar halinde doğrayalım.
- Ocağa aldığımız uygun bir tencereye tereyağını alalım.
- Tereyağı eridikten sonra mısır ununu ilave edelim ve yaklaşık 3 dakika güzelce kavuralım.
- İri bir şekilde doğradığımız soğan ve patatesi de ekleyelim, birkaç dakika daha kavuralım.
- Sebzelerimiz güzelce kavrulduktan sonra tuz, karabiber ve sarımsak tozu ekleyerek karıştıralım.
- Ardından tavuk suyu ve sıcak suyu da tenceremize ekleyelim. Sebzelerimiz yumuşayana kadar ara ara karıştırarak pişmeye bırakalım.
- Pişen sebzelerimizi pürüzsüz bir kıvam alana kadar blender ile ezelim. Eğer çorbanızın kıvamı size yoğun gelirse tavuk suyu ve sıcak su ekleyerek kendinize göre ayarlayabilirsiniz.
- Çorbamızı bir kaç dakika daha kaynattıktan sonra ocağı kapatalım.
- Üzeri için sos tavasına tereyağını alarak eritelim. Üzerine toz kırmızı biberi ekleyerek kızdıralım.
- Kaselere koyduğumuz çorbamızın üzerine kızdırdığımız toz biberi gezdirerek servis edelim. Afiyet olsun!
ÇERKEZ ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı aşurelik buğday
- 1 su bardağı haşlanmış mısır
- 200 gr tavuk göğüs eti
- 1 su bardağı yoğurt
- 2 yumurta
- 1 çorba kaşığı un
- 1 çorba kaşığı ayçiçek yağı
- 15 gr tereyağı
- 15 gr margarin
- 6 su bardağı sıcak tavuk suyu
- Kuş üzümü
- Tuz
- Kuru nane
Yapılış
- Buğdayı bir gece öncesinden suda bekletin. Suyunu süzüp yumuşayana kadar haşlayın. Süzüp bir kenarda bekletin. Tavuk etini bol suda haşlayın. Haşlama suyundan altı bardak kadarını ayıklayın. Tavuk etini didikleyin.
- Çorbanın terbiyesi için yoğurt, bir çorba kaşığı su ve yumurtaları bir kapta çırpıp bir kenarda bekletin.
- Yağları tencerede ısıtın. Çırpma teliyle sürekli karıştırarak unu ilave edin. Önceden ayırmış olduğunuz tavuk suyunu azar azar ekleyerek pütürsüz kıvam elde edinceye kadar karıştırmaya devam edin. Buğday ve mısırı ekleyip bir taşım kaynatın.
- Terbiyeyi çorbaya azar azar ilave ederek bir taşım daha kaynatın. Tavuk etini ekleyip 5 dakika daha pişirin.
- Tuz ve kuru nane ilave edip tatlandırın. Birkaç dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alıp 10 dakika dinlendirin. Çorbayı servis kaselerine paylaştırıp üzerine kuş üzümü serpiştirin. Afiyet olsun.
MENGEN ÇORBASI
Malzemeler
- 1 adet soğan
- 1 çay bardağı bulgur
- 2 yemek akşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 2.5 litre su (6 bardak)
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı nane
Yapılış
- Öncelikle Pilavlık bulguru yıkayın.
- Bulgurları yıkadıktan sonra, uygun bir tencereye alın ve üzerini hafifçe geçecek kadar su ilave ederek pişirin.
- Pişirdikten sonra suyunu süzün.
- Başka bir tencerede tereyağını eritin üzerine ince doğranmış soğanları ekleyin ve rengi dönene kadar kavurun.
- Ardından unu ekleyip kavurmaya devam edin.
- Salça ve baharatları ekleyerek karıştırın, soğuk su ekleyip kıvamını açın.
- Suyunu ve pişirdiğiniz bulguru ekleyin. Gerekirse sıcak su ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz.
- Baharatlarını da ekleyip karıştırın.
- Kaynadıktan sonra ocaktan alın ve servis tabağına aktarın.
- Üzerine nane serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
TAVUKLU LEBENİYE ÇORBASI
Malzemeler
- 1 çay bardağı pirinç
- 8-10 su bardağı su
- Tuz
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1 kase haşlanmış ve didiklenmiş tavuk
Yoğurtlu terbiyesi için;
- 2, 5 su bardağı yoğurt
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı un
Üzeri için;
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1, 5 tatlı kaşığı nane
- 1 tatlı kaşığı kekik
Yapılış
- Nohut ve tavuk önceden haşlanır, derin bir tencereye su ve pirinç alınarak haşlanmaya bırakılır.
- Pirinçler haşlandıktan sonra nohut ve tavuk eklenerek kaynamaya bırakılır.
- Kaynadıktan sonra ayrı bir yerde çırpılan yoğurt, yumurta ve un karışımına çorbanın suyundan bir kaç kaşık eklenerek ılıklaştırılır ve tencereye hızlı hızlı karıştırılarak eklenir, kaynamaya bırakılır. .
- Kaynayan çorbaya tuzu da eklenerek 5-6 dk daha kaynatılır.
- En son üzerine ayrı bir tavada tereyağı eritilir.
- Kekik ve nane eklenerek kızdırılır, çorbaya dökülerek karıştırılır. İsterseniz servis esnasında kaselerin üzerinde gezdirebilirsiniz. Hem doyurucu hem lezzetli bir çorba. Afiyet olsun.
TOYGA ÇORBASI
Malzemeler
- Yarım su bardağı Aşurelik Buğday
- 1 su bardağı haşlanmış Hasata Beyaz Nohut
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 1.5 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta sarısı
- 5-6 su bardağı su veya tavuk suyu
- 2 çay kaşığı tuz
Yapılış
- Aşurelik Buğday dişe gelecek şekilde haşlanmalıdır.
- Ayrı bir tencereye süzme yoğurt, un, yumurta sarısı ve 5 su bardağı su ekleyip blenderdan geçirin.
- Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynamaya bırakın.
- Kaynayınca buğday ve nohutu ekleyin. Kıvamını kontrol edin. Yoğun ise biraz daha sıcak su ekleyin. Kısık ateşte 5 dk daha pişirin.
- Ayrı bir sos tenceresine tereyağını ekleyip eritin, üzerine nane ekleyin.
- Kaynayan çorbanıza naneli yağı ve tuzu ekleyip karıştırın.
- Ocaktan alıp sıcak olarak servise sunun. Afiyet olsun.