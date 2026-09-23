Anadolu mutfağının geleneksel lezzeti: Lor Dolması

Tavuk suyu çorbası, kuru fasulye ve pilav üçlüsünün yanına mükemmel uyum sağlayacak; hem tencere/fırın yemeği sıcaklığını taşıyan hem de pazının ferahlığıyla damak tazeleyen unutulmuş bir Anadolu lezzetidir. Klasik zeytinyağlı sarma veya kıymalı dolmalardan tamamen ayrılır; harcındaki lor ve kaymağın erimesiyle fırında kadifemsi bir doku kazanır.

LOR DOLMASI TARİFİ

Malzemeler

2 büyük bağ geniş yapraklı taze pazı

300 g taze lor peyniri (veya çökelek)

1 su bardağı ince bulgur (köftelik)

1/2 su bardağı sıcak su (bulguru ıslatmak için)

2 yemek kaşığı taze süt kaymağı (veya kuru kaymak)

1 adet orta boy kuru soğan (çok ince kıyılmış)

1/2 demet taze dereotu ve nane (ince kıyılmış)

1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber

1 su bardağı sıcak süt (veya sıcak su)

3 yemek kaşığı tereyağı

1/2 tatlı kaşığı pul biber

Yapılışı