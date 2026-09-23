Anadolu mutfağının geleneksel lezzeti: Lor Dolması

Tavuk suyu çorbası, kuru fasulye ve pilav üçlüsünün yanına mükemmel uyum sağlayacak; hem tencere/fırın yemeği sıcaklığını taşıyan hem de pazının ferahlığıyla damak tazeleyen unutulmuş bir Anadolu lezzetidir. Klasik zeytinyağlı sarma veya kıymalı dolmalardan tamamen ayrılır; harcındaki lor ve kaymağın erimesiyle fırında kadifemsi bir doku kazanır.
LOR DOLMASI TARİFİ
Malzemeler
- 2 büyük bağ geniş yapraklı taze pazı
- 300 g taze lor peyniri (veya çökelek)
- 1 su bardağı ince bulgur (köftelik)
- 1/2 su bardağı sıcak su (bulguru ıslatmak için)
- 2 yemek kaşığı taze süt kaymağı (veya kuru kaymak)
- 1 adet orta boy kuru soğan (çok ince kıyılmış)
- 1/2 demet taze dereotu ve nane (ince kıyılmış)
- 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber
- 1 su bardağı sıcak süt (veya sıcak su)
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1/2 tatlı kaşığı pul biber
Yapılışı
- Pazı yapraklarının kalın sap kısımlarını bıçakla kesin. Geniş bir tencerede kaynayan tuzlu suya pazı yapraklarını daldırıp sadece 10-15 saniye tutun ve hemen çıkarıp buzlu su dolu kaba alın (şoklama). Yaprakları süzgece çıkarıp kurutun.
- İnce bulguru derin bir kaba alın, üzerine 1/2 su bardağı sıcak su ekleyip kapağını kapatarak 10 dakika demlenmeye bırakın. Şişen bulgurun üzerine taze loru, kaymağı, ince kıyılmış soğanları, dereotunu, naneyi, tuzu ve karabiberi ekleyip elinizle nazikçe karıştırın.
- Şoklanmış pazı yaprağını tezgaha serin (yaprak çok büyükse ortasındaki damarı ayırarak ikiye bölebilirsiniz). Yaprağın geniş kısmına lorlu harçtan cömertçe koyun. Kenarlarını hafifçe içe katlayıp biraz etlice (sigara böreğinden daha kalın) tombul rulo şeklinde sarın.
- Sardığınız lor dolmalarını yağlanmış borcam veya toprak tepsiye aralarında boşluk kalmayacak şekilde sıkıca dizin.
- Dolmaların üzerine 1 su bardağı sıcak sütü gezdirin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yapraklar hafifçe renk alıp sütü tamamen çekene kadar yaklaşık 20-25 dakika fırınlayın.
- Fırından çıkan sıcak dolmaların üzerine küçük bir tavada kızdırılıp köpürtülmüş pul biberli tereyağını cömertçe gezdirin.