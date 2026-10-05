Anadolu'nun geleneksel lezzeti: Keş peyniri tarifi

Anadolu mutfağının geleneksel lezzetlerinden keş peyniri, bir diğer adıyla kurut, yoğurdun süzdürülüp tuzlanması ve kurutulmasıyla hazırlanıyor. Uzun süre saklanabilen bu lezzet, özellikle çorba, erişte ve mantı gibi tariflerde kullanılıyor. Peki, keş peyniri nasıl yapılır? İşte evde keş peyniri tarifi...

KEŞ PEYNİRİ TARİFİ

Malzemeler

1,5 kilogram koyu kıvamlı süzme yoğurt

2 tatlı kaşığı kaya tuzu

Hazırlamak için:

Temiz ve ince dokulu pamuklu bez veya tülbent

Süzgeç

Geniş bir tepsi

KEŞ PEYNİRİ YAPILIŞI

Öncelikle geniş ve derin bir kabın üzerine süzgeç yerleştirin.

Süzgecin içerisine temiz bir tülbent veya ince pamuklu bez serin.

Süzme yoğurdu bezin üzerine aktarın ve bezin kenarlarını toplayarak yoğurdun üzerini kapatın.

Yoğurdun üzerine uygun büyüklükte bir tabak ve hafif bir ağırlık yerleştirin.

Buzdolabında yaklaşık 36-48 saat süzülmeye bırakın.

Bu süreçte kapta biriken suyu ara ara boşaltın.

Yoğurt iyice koyulaştığında bezden çıkarıp geniş bir kaba alın.

Kaya tuzunu ekleyerek tuz tamamen karışana kadar yoğurun.

Hazırladığınız karışımdan parçalar alıp avucunuzda yuvarlayın ve hafifçe yassılaştırın.

Tepsiye temiz bir bez serip kurutları birbirine değmeyecek şekilde sıralayın.

Üzerlerini ince bir tülbentle örterek temiz, kuru ve hava alan bir ortamda kurumaya bırakın.

Keş peynirlerini gün içinde birkaç kez çevirerek her tarafının eşit şekilde kurumasını sağlayın.

Parçaların büyüklüğüne ve ortam koşullarına bağlı olarak yaklaşık 3-5 gün içerisinde kurutma işlemi tamamlanabilir.

Keş peynirleri tamamen sertleşip nemini kaybettiğinde temiz ve kuru kaplara alın.

Nemden uzak, serin bir yerde veya buzdolabında muhafaza edin.

Afiyet olsun!