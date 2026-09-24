Anadolu sofralarının imzası: Kayseri yağlaması

Kış menünüzdeki çorba, tencere yemeği ve pilav dengesine mükemmel uyum sağlayacak; yapımı son derece keyifli, paylaşması ve yemesi olay olan bir Anadolu klasiğidir. Yemeğin alametifarikası; kıymalı sosunun bol domatesli ve hafif sulu tutulması, her bir kat ekmeğin bu sosla iyice ıslatılarak üst üste dizilmesidir.

KAYSERİ YAĞLAMASI TARİFİ

Malzemeler

4 su bardağı un

1/2 paket yaş maya (veya 1 tatlı kaşığı instant maya)

1 su bardağı ılık su

1/2 su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı şeker

400 g orta yağlı dana kıyma

2 adet büyük boy kuru soğan (çok ince yemeklik doğranmış)

2 adet yeşil sivri biber (ince kıyılmış)

1 adet kapya biber (ince kıyılmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

1/2 yemek kaşığı biber salçası

2 adet rendelenmiş etli domates

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1,5 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz, karabiber ve pul biber

1.5 su bardağı sarımsaklı çırpılmış yoğurt

İnce kıyılmış taze maydanoz

Yapılışı