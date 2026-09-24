Anadolu sofralarının imzası: Kayseri yağlaması

Kış menünüzdeki çorba, tencere yemeği ve pilav dengesine mükemmel uyum sağlayacak; yapımı son derece keyifli, paylaşması ve yemesi olay olan bir Anadolu klasiğidir. Yemeğin alametifarikası; kıymalı sosunun bol domatesli ve hafif sulu tutulması, her bir kat ekmeğin bu sosla iyice ıslatılarak üst üste dizilmesidir.
KAYSERİ YAĞLAMASI TARİFİ
Malzemeler
- 4 su bardağı un
- 1/2 paket yaş maya (veya 1 tatlı kaşığı instant maya)
- 1 su bardağı ılık su
- 1/2 su bardağı ılık süt
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1/2 tatlı kaşığı şeker
- 400 g orta yağlı dana kıyma
- 2 adet büyük boy kuru soğan (çok ince yemeklik doğranmış)
- 2 adet yeşil sivri biber (ince kıyılmış)
- 1 adet kapya biber (ince kıyılmış)
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1/2 yemek kaşığı biber salçası
- 2 adet rendelenmiş etli domates
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1,5 su bardağı sıcak su
- 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber ve pul biber
- 1.5 su bardağı sarımsaklı çırpılmış yoğurt
- İnce kıyılmış taze maydanoz
Yapılışı
- Ilık su, süt, maya ve şekeri karıştırıp 5 dakika kabarmasını bekleyin. Un ve tuzu ekleyip kulak memesi yumuşaklığında pürüzsüz bir hamur yoğurun. Üzerini kapatıp 30-40 dakika mayalanmaya bırakın.
- Tencerede zeytinyağı ve tereyağını ısıtın. Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar kavurun. Soğanları ve biberleri ilave edip yumuşayana dek 4-5 dakika daha kavurmaya devam edin.
- Salçaları ve rendelenmiş domatesleri ekleyip 2-3 dakika soteleyin. Tuzu, baharatları ve 1,5 su bardağı sıcak suyu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp sos hafif sulu bir kıvamda kalacak şekilde kısık ateşte 10 dakika pişirin.
- Mayalanan hamurdan cevizden biraz büyük bezelere ayırın. Unlanmış tezgaha alıp tatlı tabağı büyüklüğünde incecik açın. Yağsız döküm tavada veya sac üzerinde arkalı önlü hafif beneklenene kadar pişirin (ekmekleri kurutmayın).
- Geniş bir servis tabağının tabanına ilk sıcak şebit ekmeğini serin. Sıcak kıymalı sosun suyundan ve tanesinden kaşıkla alıp ekmeğin her yerine yayın. Üzerine ikinci ekmeği serip aynı işlemi yapın. Tüm ekmekler ve sos bitene kadar üst üste dizin.