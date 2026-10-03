Anadolu sofralarının vazgeçilmezi: Etli keşkek tarifi

Türk mutfağının sevilen geleneksel yemeklerinden etli keşkek, doyurucu yapısı ve kendine özgü lezzetiyle sofralarda yer alıyor. Evde kolayca hazırlanabilen etli keşkek tarifi, geleneksel tatları sevenlerin favorileri arasında bulunuyor. İşte etli keşkek tarifi ve yapılışı...
ETLİ KEŞKEK TARİFİ
Malzemeler
Keşkek için:
- 1,5 su bardağı aşurelik buğday
- 1 su bardağı nohut
- 500 gram kuşbaşı dana eti
- 7-8 su bardağı sıcak su
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için:
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı biber salçası
ETLİ KEŞKEK YAPILIŞI
Aşurelik buğdayı ve nohudu bir gece önceden bol suyla yıkayıp ayrı bir kapta ıslatın.
Ertesi gün buğday ve nohudu yeniden yıkayıp fazla suyunu süzün.
Buğday ve nohudu düdüklü tencereye alın.
Üzerine kuşbaşı doğranmış dana etini ve tuzu ekleyin.
Sıcak suyu ve sıvı yağı ilave ederek düdüklü tencerenin kapağını kapatın.
Kısık ateşte yaklaşık 50 dakika pişirin.
Pişen keşkeği tahta kaşık veya ezme aparatı yardımıyla iyice ezin.
Malzemelerin birbirine karışarak yumuşak bir kıvam almasını sağlayın.
Sosu hazırlamak için tereyağını tavada eritin ve biber salçasını ekleyin.
Salçanın kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun.
Keşkeği servis tabağına alın ve üzerine hazırladığınız tereyağlı salçalı sosu gezdirin.
Sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!