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Aniden gelen misafirin kurtarıcısı: Çözülmesini beklemeden fırına verilen çıtır buzluk böreği
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Aniden gelen misafirin kurtarıcısı: Çözülmesini beklemeden fırına verilen çıtır buzluk böreği

20.09.2026 22:24:00
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Haber Merkezi
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Aniden gelen misafirin kurtarıcısı: Çözülmesini beklemeden fırına verilen çıtır buzluk böreği

Kapı zili çaldığında veya ani bir çay davetinde paniğe kapılmaya son! Önceden sarılıp dondurucuya atılan ve çözülmesine hiç gerek kalmadan doğrudan sıcak fırına giren bu pratik börek tekniği, mutfaktaki en büyük kurtarıcınız olacak. Sosunun sırrından doğru sarma tekniğine kadar, her ısırıkta el açması çıtırlığı veren buzluk böreğinin 5 altın kuralı...

Aniden gelen misafirin kurtarıcısı: Çözülmesini beklemeden fırına verilen çıtır buzluk böreği

SOSUN ÇITIR SIRRI: "SİRKE VE MADEN SUYU İKİLİSİ"

Püf Noktası: Buzluk böreğinin fırında sönmemesi ve kat kat ayrılması için sosa süt veya yoğurt yerine maden suyu ve sirke eklenmelidir. Süt ürünleri böreği yumuşatır, ancak sirkenin asidi ve maden suyunun içindeki karbonat gazı yufkaya eşsiz bir bisküvi kıtırlığı verir.

Aniden gelen misafirin kurtarıcısı: Çözülmesini beklemeden fırına verilen çıtır buzluk böreği

ISLAK SARMA: "SOSU İÇİNE HAPSETME"

Püf Noktası: Börekleri sararken içlerinin kuru kalmamasına dikkat edin. Sosu yufkanın her noktasına yedirmeli, ancak hamuru yırtacak kadar vıcık vıcık yapmamalısınız. Ayrıca iç harcı (beyaz peynir, patates vb.) ne kadar kuru ve az yağlı olursa, böreğin buzlukta sulanma ve hamurlaşma riski o kadar azalır.

Aniden gelen misafirin kurtarıcısı: Çözülmesini beklemeden fırına verilen çıtır buzluk böreği

DONMA ŞOKU: "ARALIKLI DİZİLİM VE ÖN ŞOKLAMA"

Püf Noktası: Börekleri sarar sarmaz doğrudan poşete doldurursanız, soslu oldukları için birbirlerine yapışır ve dondurucuda kocaman bir hamur topuna dönüşürler. Önce geniş bir tepside, birbirine değmeyecek şekilde buzlukta 2-3 saat dondurun. Taş gibi sertleştiklerinde birbirlerine asla yapışmazlar.

Aniden gelen misafirin kurtarıcısı: Çözülmesini beklemeden fırına verilen çıtır buzluk böreği

HAVASIZ KORUMA: "KİLİTLİ POŞET VAKUMU"

Püf Noktası: Ön dondurması yapılmış börekleri porsiyonluk olarak poşetlere yerleştirin. Poşeti kilitlemeden önce içindeki havayı bir pipet yardımıyla tamamen çekin. Havasız ortam, yufkanın buzluk kokusunu çekmesini engeller ve o meşhur "buz yanığı" (kuruma/çatlama) sorununu ortadan kaldırarak böreğin aylarca taptaze kalmasını sağlar.

Aniden gelen misafirin kurtarıcısı: Çözülmesini beklemeden fırına verilen çıtır buzluk böreği

BUZLU ŞEKİLDE SICAK FIRINA!

Püf Noktası: En hayati kural: Buzluk böreklerinin çözülmesini asla ama asla beklemeyin! Çözülen yufka anında suyunu salar ve tepsiyi hamur yığınına çevirir. Börekleri taş gibiyken tepsiye dizin, fırçayla hızlıca yumurta sarısı (ve isteğe bağlı susam/çörek otu) sürüp doğrudan önceden iyice ısıtılmış 190-200°C fırına verin. Isı şoku, dışının anında kabuk bağlayıp çıtırlaşmasını, içinin ise puf puf kabarmasını sağlayacaktır.

İlgili Konular: #Börek #pratik tarif

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