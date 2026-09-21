Anne elinden çıkmış gibi: Tam kıvamında ıspanaklı ve peynirli gözleme tarifi

Hamur açma derdine son! Hazır yufka ile dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz, dışı nar gibi kızarmış, içi nefis ıspanak ve peynir harçlı gözleme tarifiyle çay saatlerinizi tatlandırın.

MALZEMELER

Gözleme İçin:

3 adet hazır yufka

1/2 çay bardağı sıvı yağ veya eritilmiş tereyağı (yufkaları yağlamak için)

1/2 çay bardağı su veya süt

İç Harcı İçin:

300 g taze ıspanak (yıkanmış, kurulanmış ve ince kıyılmış)

150 g beyaz peynir veya lor peyniri (ufalanmış)

1 adet orta boy kuru soğan (yemeklik doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yeteri kadar tuz (peynirin tuz oranına göre ayarlayabilirsiniz)

Tavayı Yağlamak İçin:

1-2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

1. İç Harcın Hazırlanması

Geniş bir tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağını alın ve doğranmış soğanları pembeleşinceye kadar soteleyin.

İnce kıyılmış ıspanakları ekleyin. Ispanaklar suyunu salıp çekene kadar yaklaşık 3-4 dakika yüksek ateşte soteleyin ve ocaktan alın.

Ispanaklı karışım ılındıktan sonra ufalanmış beyaz peyniri, pul biberi, karabiberi ve tuzu ekleyip karıştırın.

2. Yufkaların Hazırlanması ve Katlanması

Bir kasede sıvı yağ ile su (veya süt) karışımını hazırlayın.

Tezgah üzerine bir adet yufkayı serin. Hazırladığınız yağ-su karışımından 2-3 yemek kaşığı kadar yufkanın her yerine sürün.

Yufkanın karşılıklı iki kenarını ortada birleşecek şekilde içe doğru katlayarak kare/dikdörtgen bir form elde edin.

Katladığınız orta kısma hazırladığınız ıspanaklı ve peynirli harçtan bolca yayın.

Açıkta kalan diğer iki kenarı da harcın üzerine kapatıp zarf şeklinde katlayın. Aynı işlemi diğer yufkalar için de tekrarlayın.

3. Pişirme Aşaması

Geniş bir tef/döküm tavayı orta ateşte ısıtın.

Hazırladığınız gözlemeyi kızgın tavaya alın.

Alt yüzeyi altın sarısı renk alıp hafif kızarana kadar pişirin (yaklaşık 2-3 dakika).

Gözlemeyi çevirmeden önce üstte kalan yüzeyine fırça yardımıyla az miktarda tereyağı sürün.

Çevirip diğer yüzünü de aynı şekilde kızartın.