Anne mutfağının en bereketli klasiği: Fırında lokum gibi İzmir köfte tarifi...

Misafir sofralarının en havalı, hafta içi akşam yemeklerinin ise en doyurucu kahramanı! Patates ve köftenin o muazzam birlikteliğinin fırında nefis bir domates sosuyla buluştuğu İzmir Köfte, geniş kitlelerin tarif defterlerinde her zaman bir numaradadır. Dışı hafifçe kızarmış, içi sulu sulu kalan köfteleriyle bu yemek, suyuna taze ekmek bandırma garantilidir.

MALZEMELER

Köfte Harcı İçin:

500 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan (Rendelenmiş ve acı suyu sıkılmış)

3 yemek kaşığı galeta unu veya ufalanmış bayat ekmek içi

1 adet yumurta

Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon ve tatlı kırmızı toz biber

Sebzeler ve Sos İçin:

4 adet orta boy patates (Elma dilimi doğranmış)

3-4 adet sivri biber ve 2 adet domates (Üzerini süslemek için)

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1,5 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı tereyağı ve hafifçe sıvı yağ (Kızartmak için)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Derin bir yoğurma kabına kıymayı, rendelenmiş soğanı, yumurtayı, galeta ununu, maydanozu ve baharatları alın. Tüm malzemeler tamamen bütünleşene kadar yaklaşık 5-10 dakika iyice yoğurun. Harçtan cevizden biraz büyük parçalar koparıp avucunuzda klasik uzun, yassı (İzmir köfte formunda) şekiller verin.

Geniş bir tavaya az miktarda sıvı yağ alın ve ısıtın. Önce elma dilimi patatesleri tavaya atıp dışları hafifçe kızarana kadar (tamamen pişirmeyin) 3-4 dakika çevirip tepsiye alın. Ardından aynı yağda köfteleri arkalı önlü saniyelik mühürleyip patateslerin yanına dizin.

Dikdörtgen bir fırın kabına bir patates, bir köfte olacak şekilde sırayla ve sıkıca dizin. Üzerlerine dilimlenmiş domatesleri ve sivri biberleri yerleştirin.

Ayrı bir küçük tavada 1 yemek kaşığı tereyağını eritin, salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine 1,5 su bardağı sıcak suyu ve çok az tuzu ilave edip sosu açın. Bir taşım kaynatıp ocaktan alın.

Hazırladığınız bu sıcak ve lezzetli salçalı sosu, tepsideki köfte ve patateslerin üzerine eşit şekilde gezdirin. Önceden ısıtılmış 190°C fırında, üzerindeki domates ve biberler közlenene, patatesler tamamen yumuşayana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Sıcak sıcak, yanında dumanı tüten bir pirinç pilavıyla servis yapın.