Anne mutfağının en tatlı klasiği: Üzeri yanık hakiki fırın sütlaç tarifi...

Türk mutfağının sütlü tatlılar denilince akla ilk gelen, üzeri nar gibi kızarmış, içi ise sulanmayan ve ipeksi bir kıvama sahip olan o klasik Fırın Sütlaç, tüm ustalık sırlarıyla sayfamızda. Üzeri yanık hakiki fırın sütlaç tarifi...

MALZEMELER

1 litre tam yağlı süt (Süt ne kadar yağlıysa sütlacınız o kadar lezzetli olur)

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı kırık pirinç (Sütlaç için en ideali nişastası bol olan kırık veya baldo pirinçtir)

2 su bardağı su (Pirinci haşlamak için)

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

Üzerinin o meşhur yanık kabuğu için: 1 adet yumurta sarısı (İsteğe bağlı, ancak pastane usulünün en büyük sırrıdır)

ADIM ADIM YAPILIŞI

Pirinçleri nişastasını tamamen akıtmamak için çok fazla yıkamadan, sadece sudan geçirip süzün. Derin bir tencereye alıp üzerine 2 su bardağı suyu ekleyin. Pirinçler suyunu tamamen çekip iyice yumuşayana (lapalaşana) kadar orta ateşte haşlayın.

Suyunu çeken pirinçlerin üzerine 1 litre soğuk tam yağlı sütü ilave edin. Tencerenin altını açıp süt kaynayana kadar ara sıra karıştırarak pişirin.

Süt kaynarken küçük bir kasede 3 yemek kaşığı buğday nişastasını yarım çay bardağı soğuk suyla (veya sütle) ezerek pürüzsüz sıvı bir kıvama getirin. Kaynayan sütten bir kepçe alıp nişastalı karışıma ekleyerek ılıtın (bu işlem nişastanın tencerede topaklanmasını engeller). Ardından bu karışımı yavaş yavaş kaynayan sütlaca eklerken bir yandan da hızlıca karıştırın.

Sütlaç hafifçe koyulaşmaya başladığında 1 su bardağı toz şekeri ve vanilyayı ilave edin. Şeker eklendikten sonra sütlaç biraz daha sulanacaktır; bu nedenle yaklaşık 8-10 dakika daha kısık ateşte kaynatarak kıvamını bulmasını sağlayın. (Kıvamı çok koyu bir muhallebi gibi olmamalıdır, fırında da pişeceği için hafif akışkan kalmalıdır).

Hazırladığınız sütlacı ısıya dayanıklı toprak güveçlere veya fırın kaplarına, üzerlerinde birer parmak boşluk kalacak şekilde paylaştırın.

Tencerenin dibinde kalan son 1-2 kaşık sütlacın içine 1 adet yumurta sarısını ekleyip hızlıca çırpın. Bu karışımı, güveçlere paylaştırdığınız sütlaçların üzerine çay kaşığıyla hafifçe gezdirin. (Yumurta kokusu kesinlikle gelmez, sadece o muazzam kızarmış kabuğu yaratır).

Güveçleri derin bir fırın tepsisine dizin. Tepsinin içine, güveçlerin yarısına gelecek kadar soğuk su doldurun (su, sütlaçların fırında kaynayıp taşmasını ve kurumasını engeller). Önceden sadece üst ızgara ayarında ısıtılmış 200°C fırının en üst rafına tepsiyi yerleştirin.

Sütlaçların üzeri istenilen yanıklığa gelene kadar (yaklaşık 10-15 dakika) fırında tutun. Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığında ılımaya bırakın, ardından buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirip üzerine dövülmüş fındık serperek soğuk servis yapın.