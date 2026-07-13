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Anne mutfağının şifa dolu klasiği: Terbiyeli ekşili sulu köfte tarifi...

Anne mutfağının şifa dolu klasiği: Terbiyeli ekşili sulu köfte tarifi...

13.07.2026 21:46:00
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Haber Merkezi
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Anne mutfağının şifa dolu klasiği: Terbiyeli ekşili sulu köfte tarifi...

Ekşili köftenin en önemli püf noktası, köftelerin dağılmaması için harcın çok iyi yoğrulması ve yoğurtlu terbiyenin yemeğe kesilmeden (ılıştırılarak) eklenmesi. İşte enfes tarif...

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Havuç ve patatesin, pirinçli minik köftelerle aynı tencerede buluştuğu, limonlu nefis terbiyesiyle suyuna ekmek bandıran bu klasik, kalpleri ısıtacak bir akşam yemeği vadediyor.

MALZEMELER

Köfte Harcı İçin:

300 gram az yağlı dana kıyma

3 yemek kaşığı kırık pirinç (Yıkanmış)

1 adet küçük kuru soğan (Rendelenmiş)

1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber

Köfteleri bulamak için: 2 yemek kaşığı un

Yemeğin Tabanı İçin:

2 adet orta boy patates (Küçük küp doğranmış)

1 adet büyük boy havuç (Küçük küp doğranmış)

3 yemek kaşığı sıvı yağ

5-6 su bardağı sıcak su

Ekşili Terbiyesi İçin:

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Yarım limonun taze sıkılmış suyu

ADIM ADIM YAPILIŞI

Kıyma, yıkanmış pirinç, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi derin bir kapta macun kıvamına gelene kadar çok iyi yoğurun. Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Un serptiğiniz geniş bir tepsiye köfteleri alın ve tepsiyi sallayarak tüm köftelerin una bulanmasını sağlayın.

Geniş bir tencereye sıvı yağını alın. Önce küp doğranmış havuçları 3-4 dakika soteleyin. Ardından patatesleri ekleyip 2 dakika daha çevirin. Üzerine sıcak suyu ekleyip kaynamaya bırakın.

Su kaynamaya başladığında, una bulanmış köfteleri yavaşça tencereye ilave edin. Tuzu ekleyip, köfteler ve sebzeler yumuşayana kadar (yaklaşık 25 dakika) kısık ateşte pişirin.

Bir kasede yoğurt, yumurta sarısı ve limon suyunu tamamen pürüzsüz olana kadar tel çırpıcıyla çırpın.

Yemeğin kaynayan suyundan bir kepçe alıp terbiyenin içine yavaşça akıtırken bir yandan da hızlıca çırpın. (Bu işlem terbiyenin ısınıp kesilmesini önler). Bir kepçe daha su ekleyip ılıştırma işlemini tekrarlayın.

Ilınan terbiyeyi tencereye yavaş yavaş dökerken yemeği nazikçe karıştırın. Bir taşım (yaklaşık 2-3 dakika) daha kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın. İsteğe bağlı olarak üzerine tereyağında kızdırılmış nane dökerek sıcak sıcak servis yapın.

İlgili Konular: #Yemek Tarifi #sulu köfte

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