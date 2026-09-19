Anneanne usulü şifa: Asla küflenmeyen ve aşırı ekşimeyen ev yapımı kışlık tarhana sırrı

Tarhana saklama telaşı kış hazırlıklarının son hızla devam ettiği bu günlerde, ev hanımlarının en çok karşılaştığı küflenme ve aşırı ekşime sorununa karşı uzmanların ve usta aşçıların önerdiği geleneksel yöntemler, bu yılın en çok aranan tarifi haline geldi.
KIŞLIK TARHANADA ALTIN KURALLAR
Ev yapımı tarhananın en büyük düşmanı olan küf ve aşırı asitli tat, üretim aşamasındaki küçük hatalardan kaynaklanıyor. Kadim mutfak kültürümüzün temsilcileri, mükemmel tarhananın formülünü üç ana başlıkta topluyor:
Ekşime Süresi Kontrol Altında: Tarhananın o kendine has hafif ekşimsi tadını yakalamak için fermantasyon (mayalanma) süresinin en fazla 3 ila 5 gün arasında tutulması gerekiyor. Bu sürenin aşılması, hamurun aşırı ekşimesine ve tadının bozulmasına yol açıyor.
İyotlu Tuz Değil, Kaya Tuzu: Rafine ve iyotlu tuzlar hamurun sulanmasına neden olarak küf oluşumuna zemin hazırlıyor. Uzmanlar, doğal bir koruyucu olan kaya tuzunun mutlaka kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.
Güneş Değil, Gölge Kurutma: Tarhananın doğrudan güneş ışığında kurutulması, renginin ağarmasına ve besin değerinin kaybolmasına neden oluyor. İdeal kurutma, gölge ve rüzgar alan havadar bir alanda yapılıyor.
NESİLDEN NESİLE AKTARILAN ŞİFA TARHANA ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 4 yemek kaşığı ev yapımı toz tarhana
- 1 yemek kaşığı domates salçası (isteğe bağlı 1/2 tatlı kaşığı biber salçası)
- 2 yemek kaşığı tereyağı (veya 1 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı zeytinyağı)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 su bardağı ılık su (tarhanayı ıslatmak için)
- 5 su bardağı soğuk su veya kemik/tavuk suyu
- 1 yemek kaşığı Kuru nane
- 1/2 çay kaşığı Pul biber ve karabiber
- 1 tatlı kaşığı Tuz
Yapılışı
- Çorba tenceresine veya bir kaseye 4 yemek kaşığı ev tarhanasını alın. Üzerine 1 su bardağı ılık suyu ekleyip tel çırpıcıyla karıştırın. Tarhananın tamamen çözünmesi ve topak kalmaması için 10-15 dakika kenarda bekletin.
- Çorba tenceresinde tereyağını eritin. Ezilmiş sarımsakları ve kuru naneyi ekleyip kokusu çıkana kadar yaklaşık 30 saniye kısık ateşte kavurun. Ardından domates (ve biber) salçasını ilave edip salçanın kokusu çıkana dek 1-2 dakika kavurmaya devam edin.
- Kavrulan salçalı karışıma 5 su bardağı soğuk suyu (veya kemik suyunu) ekleyip hızlıca karıştırın.
- Ilık suda çözdürdüğünüz tarhana karışımını tencereye ilave edin.
- Ocağın altını orta dereceye getirin. Çorba kaynamaya başlayana kadar bir tel çırpıcı veya tahta kaşıkla sürekli olarak karıştırın. (Karıştırmayı bırakırsanız tarhana dibine tutabilir veya topaklanabilir.)
- Çorba kaynayıp üzeri göz göz olmaya başladığında altını kısın. Tuzunu, pul biberini ve karabiberini ekleyin. Kısık ateşte kıvamı koyulaşıp pürüzsüzleşene kadar 5-6 dakika daha karıştırarak pişirin.