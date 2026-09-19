Anneanne usulü şifa: Asla küflenmeyen ve aşırı ekşimeyen ev yapımı kışlık tarhana sırrı

Tarhana saklama telaşı kış hazırlıklarının son hızla devam ettiği bu günlerde, ev hanımlarının en çok karşılaştığı küflenme ve aşırı ekşime sorununa karşı uzmanların ve usta aşçıların önerdiği geleneksel yöntemler, bu yılın en çok aranan tarifi haline geldi.

Ev yapımı tarhananın en büyük düşmanı olan küf ve aşırı asitli tat, üretim aşamasındaki küçük hatalardan kaynaklanıyor. Kadim mutfak kültürümüzün temsilcileri, mükemmel tarhananın formülünü üç ana başlıkta topluyor:

Ekşime Süresi Kontrol Altında: Tarhananın o kendine has hafif ekşimsi tadını yakalamak için fermantasyon (mayalanma) süresinin en fazla 3 ila 5 gün arasında tutulması gerekiyor. Bu sürenin aşılması, hamurun aşırı ekşimesine ve tadının bozulmasına yol açıyor.

İyotlu Tuz Değil, Kaya Tuzu: Rafine ve iyotlu tuzlar hamurun sulanmasına neden olarak küf oluşumuna zemin hazırlıyor. Uzmanlar, doğal bir koruyucu olan kaya tuzunun mutlaka kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.

Güneş Değil, Gölge Kurutma: Tarhananın doğrudan güneş ışığında kurutulması, renginin ağarmasına ve besin değerinin kaybolmasına neden oluyor. İdeal kurutma, gölge ve rüzgar alan havadar bir alanda yapılıyor.