Antakya ve Halep Mutfaklarının Saklı Mirası: Belen Tava

Klasik tepsi kebabı veya fırın tavanın ötesine geçerek Antakya mutfağının incelikli tekniklerini barındıran Belen Tava, adını Belen geçidinden alır. Yemeğin alametifarikası; etin kıyma makinesinden geçirilmeden satırla zırhlanması, sebzelerin ise lezzetini pişme esnasında ete salacak boyutta (ne çok iri ne çok küçük) doğranmasıdır. Salça veya ekstra su eklenmeden, tamamen domatesin ve etin kendi özsuyu ile fırınlanır.
BELEN TAVA TARİFİ
Malzemeler
- 600 g kuzu boşluk veya kuzu kol (satırla ince kıyılmış / zırh kıyması veya minik kuşbaşı)
- 200 g arpacık soğan (soyulmuş, bütün bırakılmış)
- 10-12 diş sarımsak (bütün bırakılmış)
- 3 adet kapya biber (iri küp doğranmış)
- 4 adet yeşil biber (iri doğranmış)
- 3 adet etli sulu domates (kabukları soyulup küp doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı (üzeri için parça parça)
- 1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı, renk ve aromayı derinleştirmek için)
- 1 tatlı kaşığı kekik (mümkünse dağ kekiği)
- 1 çay kaşığı pul biber ve karabiber
- Tuz
Yapılışı
- Derin bir karıştırma kabına satırla kıyılmış eti, arpacık soğanları, bütün sarımsakları, kapya ve yeşil biberleri alın.
- Üzerine tuzu, karabiberi, pul biberi ve dağ kekiğini ekleyin. İsteğe bağlı olarak az miktarda biber salçasını ekleyip tüm malzemeyi etle birlikte nazikçe harmanlayın. (Eti çok fazla yoğurup ezmeyin, malzemeler eşit dağılmalıdır.)
- Hazırladığınız etli ve sebzeli karışımı bir toprak güveç kabına veya ısıya dayanıklı fırın tepsisine tabanını kapatacak şekilde yayın.
- Küp doğranmış suyunu salmış domatesleri etin üzerine tamamen kapatacak şekilde dizin. En üste parça parça tereyağını dağıtın.
- Güvecin üzerini önce pişirme kağıdı, ardından alüminyum folyo ile hava almayacak şekilde sıkıca kapatın. Önceden ısıtılmış 200°C fırında 45 dakika pişirin. Ardından üzerindeki folyoyu alıp domatesler hafif karamelize olana ve etin üzeri kızarana kadar 15 dakika daha açık şekilde fırınlayın.