Antakya ve Halep Mutfaklarının Saklı Mirası: Belen Tava

Klasik tepsi kebabı veya fırın tavanın ötesine geçerek Antakya mutfağının incelikli tekniklerini barındıran Belen Tava, adını Belen geçidinden alır. Yemeğin alametifarikası; etin kıyma makinesinden geçirilmeden satırla zırhlanması, sebzelerin ise lezzetini pişme esnasında ete salacak boyutta (ne çok iri ne çok küçük) doğranmasıdır. Salça veya ekstra su eklenmeden, tamamen domatesin ve etin kendi özsuyu ile fırınlanır.

BELEN TAVA TARİFİ

Malzemeler

600 g kuzu boşluk veya kuzu kol (satırla ince kıyılmış / zırh kıyması veya minik kuşbaşı)

200 g arpacık soğan (soyulmuş, bütün bırakılmış)

10-12 diş sarımsak (bütün bırakılmış)

3 adet kapya biber (iri küp doğranmış)

4 adet yeşil biber (iri doğranmış)

3 adet etli sulu domates (kabukları soyulup küp doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı (üzeri için parça parça)

1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı, renk ve aromayı derinleştirmek için)

1 tatlı kaşığı kekik (mümkünse dağ kekiği)

1 çay kaşığı pul biber ve karabiber

Tuz

Yapılışı