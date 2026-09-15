Arap mutfağının saray mirası: Şıhıl Mahşı tarifi

Arap mutfağı denince akla ilk gelen pilavlı veya bol baharatlı tepsi yemeklerinin ötesinde, Levanten (Şam/Halep) saray mutfağının inceliklerini yansıtan Şeyh El Mahşi (Kral Dolması), ismiyle dahi ihtişamını belli eder. Arapçada "dolmaların kralı/şeyhi" anlamına gelen bu isim, klasik pirinçli dolmalardan farklı olarak kabakların tamamen kıyma ve çam fıstığıyla doldurulmasından gelir. Kızarmış kabak ile ekşimsi sıcak yoğurt sosunun yarattığı denge, yemeği bambaşka bir seviyeye taşır.

ŞIHIL MAHŞİ TARİFİ

Malzemeler

1 kg küçük boy taze kabak (mümkünse parmak boyunda)

400 g orta yağlı dana kıyma

1 adet kuru soğan (çok ince yemeklik doğranmış)

2 yemek kaşığı çam fıstığı (dolmalık fıstık)

1/2 çay kaşığı yenibahar ve karabiber

1/2 çay kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı tereyağı

Kızartmak için: Sıvı yağ

750 g süzme yoğurt (veya koyu yoğurt)

1 adet yumurta sarısı (sosun kesilmemesi için)

1 yemek kaşığı nişasta (1 çay bardağı suda açılmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı kuru nane

Tuz

Yapılışı