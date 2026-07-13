Aromasıyla mest eden lezzet: Vişneli helva tarifi

Klasik un helvasını farklı bir lezzetle buluşturmak isteyenler için vişneli helva tarifi, hem görüntüsü hem de aromasıyla öne çıkıyor. Tereyağında kavrulan unun yoğun lezzeti, vişnenin ferahlatıcı ve hafif ekşi tadıyla birleşerek alışılmışın dışında bir tatlı deneyimi sunuyor. İşte aromasıyla mest eden vişneli helva tarifi...
VİŞNELİ HELVA TARİFİ
Malzemeler:
- 1,5 su bardağı un
- 125 gram tereyağı
- 250 gram çekirdeği çıkarılmış vişne
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 1,5 su bardağı su
VİŞNELİ HELVA YAPILIŞI
Tereyağını tencerede eritin.
Unu azar azar ekleyerek sürekli karıştırın ve rengi dönene kadar kavurun.
Çekirdeği çıkarılmış vişneleri ilave edip 4-5 dakika daha kavurun.
Ayrı bir tencerede su ve şekeri karıştırarak şeker tamamen eriyince ocaktan alın.
Hazırladığınız şerbeti vişneli un karışımına azar azar ilave ederek sürekli karıştırın.
Helva kıvam alıp toparlanınca ocaktan alın.
İlk sıcaklığı çıktıktan sonra servis tabaklarına alın ve dilediğiniz gibi süsleyerek servis edin.
Afiyet olsun!