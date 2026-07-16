Asırlık Mutancana tarifi...

Asırlar öncesinin mutfak kültürünü günümüze taşıyan bu tarif, etin kuru meyvelerle olan o kusursuz tatlı-tuzlu uyumunu masaya getiriyor. İşte enfes tarif...

MALZEMELER

500 gram kuzu veya dana kuşbaşı et (Orijinali kuzu etiyle yapılır ama dana etiyle de harika olur)

2 yemek kaşığı tereyağı

100 gram arpacık soğan (Kabukları soyulmuş, bütün halde)

50 gram kabuksuz çiğ badem

50 gram kuru kayısı (Sıcak suda bekletilip ikiye bölünmüş)

50 gram kuru incir (Sıcak suda bekletilip dörde bölünmüş)

2 yemek kaşığı kuru üzüm

1 yemek kaşığı süzme bal (Geçmişin doğal tatlandırıcısı)

1 çay kaşığı sumak

1,5 çay kaşığı tuz

2 su bardağı sıcak su

ADIM ADIM TARİHİ LEZZET

Geniş ve tercihen döküm veya bakır bir tencerede tereyağını eritin. Kuşbaşı etleri ekleyip yüksek ateşte, etler suyunu salıp tamamen çekene kadar kavurun.

Suyunu çeken etlerin üzerine bütün halindeki arpacık soğanları ilave edin. Soğanların dışı hafifçe pembeleşip karamelize olana kadar yaklaşık 5 dakika daha sotelemeye devam edin.

Tencereye sıcak suyu ekleyin. Ocağın altını kısın, tencerenin kapağını kapatın ve etler lokum gibi yumuşayana kadar (yaklaşık 45-50 dakika) ağır ateşte pişmeye bırakın.

Etler pişerken, ayrı küçük bir tavada kabuksuz çiğ bademleri, kuru kayısıları, incirleri ve kuru üzümleri kendi hallerinde çok hafif (1-2 dakika) soteleyerek aromalarını açığa çıkarın.

Etler yumuşadığında, sotelediğiniz kuru meyve ve badem karışımını tencereye ilave edin. Balı, tuzu ve sumağı da ekleyerek yemeğin o eşsiz tatlı-tuzlu-ekşi dengesini kurun.

Tüm malzemeleri ezmeden nazikçe karıştırdıktan sonra, kapağı kapalı halde kısık ateşte 10 dakika daha pişirerek lezzetlerin birbirine geçmesini sağlayın. Yemeği ocaktan alın ve 15 dakika dinlendirdikten sonra dumanı tüterken servis yapın.