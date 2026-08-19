Asya mutfağının en sevilen sokak lezzetlerinden: Batagor

Endonezya mutfak kültürünün en sevilen atıştırmalıklarından biri olan Batagor (Bakso Tofu Goreng), kökenini Çin ve Sunda mutfaklarının harmanlanmasından alır. Sıkı ve lezzetli balık köftesi harcının taze tofu ve wonton (veya böreklik ince yufka) ile buluşup altın sarısı olana kadar kızartılmasıyla yapılır. Bu tarifi unutulmaz kılan ise; kızarmış çıtır dokunun, taze sıkılmış misket limonu ve tatlı soya sosu (Kecap Manis) ile zenginleştirilmiş sarımsaklı yer fıstığı sosuyla birleşmesidir.
BATAGOR TARİFİ
Malzemeler
- 300 gram mezgit veya berlam filetosu (derisiz, kılçıksız, çok soğuk/püre yapılmış)
- 100 gram tapiyoka nişastası (veya mısır nişastası)
- 1 adet yumurta akı
- 2 dal taze soğan (incecik kıyılmış)
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı susam yağı
- 1 çay kaşığı karabiber, tuz ve bir çimdik şeker
- Yarım çay bardağı buzlu su
- 10 adet kare wonton hamuru (veya ince kesilmiş kare baklavalık/böreklik yufka)
- 2 blok sert beyaz tofu (çapraz kesilip üçgen yapılmış ve ortası hafifçe oyulmuş)
- Kızartmak için bol sıvı yağ
- 1 su bardağı kavrulmuş çiğ fıstık (kabuksuz)
- 2 adet kırmızı şili biberi ve 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı tatlı soya sosu (Kecap Manis) veya esmer şeker
- 1 yemek kaşığı misket limonu (lime) suyu
- 1 su bardağı ılık su ve 1 çay kaşığı tuz
Yapılışı
- Mutfak robotunda soğuk balık filetolarını, sarımsağı, yumurta akını, susam yağını, tuzu ve karabiberi pürüzsüz bir macun olana kadar çekin. Tapiyoka nişastasını ve buzlu suyu ekleyip tekrar robotu çalıştırın. İpeksi harca kıyılmış taze soğanları ekleyip kaşıkla karıştırın.
- Üçgen kestiğiniz tofuların oyulmuş kısmına balık harcından doldurun. Kare wonton hamurlarının ortasına da birer kaşık harç koyup kenarlarını yukarıda bohça gibi toplayarak birleştirin.
- Az yağda şili biberleri ve sarımsakları 1-2 dakika soteleyin. Kavrulmuş fıstıklar, biberler, sarımsak, tatlı soya sosu ve ılık suyu mutfak robotunda pürüzsüz olana kadar çekin. Sos tavasına alıp kısık ateşte yağı üzerine çıkana kadar 5 dakika pişirin. Ocaktan alıp limon suyunu ekleyin.
- Derin bir tencerede yağı 170°C dereceye ısıtın. Hazırladığınız tofuları ve wonton paketlerini kızgın yağa atın. İçi pişip dışı altın sarısı ve kütür kütür olana kadar yaklaşık 5-7 dakika kızartın.