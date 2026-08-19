Asya mutfağının en sevilen sokak lezzetlerinden: Batagor

Endonezya mutfak kültürünün en sevilen atıştırmalıklarından biri olan Batagor (Bakso Tofu Goreng), kökenini Çin ve Sunda mutfaklarının harmanlanmasından alır. Sıkı ve lezzetli balık köftesi harcının taze tofu ve wonton (veya böreklik ince yufka) ile buluşup altın sarısı olana kadar kızartılmasıyla yapılır. Bu tarifi unutulmaz kılan ise; kızarmış çıtır dokunun, taze sıkılmış misket limonu ve tatlı soya sosu (Kecap Manis) ile zenginleştirilmiş sarımsaklı yer fıstığı sosuyla birleşmesidir.

BATAGOR TARİFİ

Malzemeler

300 gram mezgit veya berlam filetosu (derisiz, kılçıksız, çok soğuk/püre yapılmış)

100 gram tapiyoka nişastası (veya mısır nişastası)

1 adet yumurta akı

2 dal taze soğan (incecik kıyılmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı susam yağı

1 çay kaşığı karabiber, tuz ve bir çimdik şeker

Yarım çay bardağı buzlu su

10 adet kare wonton hamuru (veya ince kesilmiş kare baklavalık/böreklik yufka)

2 blok sert beyaz tofu (çapraz kesilip üçgen yapılmış ve ortası hafifçe oyulmuş)

Kızartmak için bol sıvı yağ

1 su bardağı kavrulmuş çiğ fıstık (kabuksuz)

2 adet kırmızı şili biberi ve 2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tatlı soya sosu (Kecap Manis) veya esmer şeker

1 yemek kaşığı misket limonu (lime) suyu

1 su bardağı ılık su ve 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı