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Ateşli bir Akdeniz rüzgarı: Portekiz usulü acılı piri piri tavuk tarifi...

Ateşli bir Akdeniz rüzgarı: Portekiz usulü acılı piri piri tavuk tarifi...

13.07.2026 20:37:00
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Haber Merkezi
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Ateşli bir Akdeniz rüzgarı: Portekiz usulü acılı piri piri tavuk tarifi...

Portekiz mutfağının efsanevi Piri Piri sosu, fırında nar gibi kızaran tavukla buluşuyor! İşte enfes, Portekiz usulü acılı piri piri tavuk tarifi...
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Közlenmiş biber, taze limon ve zeytinyağının oluşturduğu o kendine has ferahlatıcı acılık, tavuğun içine işleyerek ortaya inanılmaz sulu ve aromatik bir lezzet çıkarıyor. Farklı kültürlerin ateşli tatlarını sofrasına taşımak isteyenler için kusursuz bir alternatif.

MALZEMELER

1 bütün tavuk (Sırt kemiği çıkarılıp kelebek şeklinde açılmış) veya 6-8 adet tavuk baget

Piri Piri Sosu İçin:

2 adet közlenmiş kırmızı kapya biber (Konserve de olabilir)

3 adet kırmızı acı biber (Acı seviyesine göre azaltılabilir)

4 diş sarımsak

1 adet limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu

Çeyrek çay bardağı sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı tatlı toz kırmızıbiber

1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kekik

ADIM ADIM YAPILIŞI

Mutfak robotuna (rondoya) közlenmiş kapya biberleri, acı biberleri, sarımsağı, limon suyunu, zeytinyağını ve baharatları alın. Tamamen pürüzsüz, hafif akışkan bir püre haline gelene kadar çekin.

Açılmış bütün tavuğu (veya bagetleri) geniş bir kaba alın. Hazırladığınız sosun 3'te 2'sini tavuğun her yerine, özellikle derisinin altına nüfuz edecek şekilde masaj yaparak sürün. (Kalan sosu pişerken kullanacağız). Üzerini kapatıp buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Marine olan tavuğu, yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine derili kısmı üstte kalacak şekilde yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında pişmeye bırakın. Yaklaşık 25 dakika sonra fırını açıp, ayırdığınız kalan Piri Piri sosunu bir fırça yardımıyla tavuğun üzerine sürün.

Tavuğun derisi iyice kızarıp çıtırlaşana ve içi tamamen pişene kadar (yaklaşık 20-25 dakika daha) fırında tutun. Fırından aldıktan sonra 10 dakika dinlendirip, yanında dilimlenmiş limonlarla servis yapın.

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