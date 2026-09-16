Avrupa mutfağından sofralarınıza: Kulajda

Sıradan et veya sebze yemeklerinin tamamen dışında, çorba ile ana yemek sınırlarını belirsizleştiren Kulajda (Kulayda), Çekya ve Güney Bohemya mutfağının en karakterli tariflerinden biridir. Yoğun kıvamı, içerdiği patates ve poşe yumurta sayesinde son derece doyurucu bir ana öğün kabul edilir. Yemeğin alametifarikası; mantarın toprak kokusu ile taze dereotunun ferahlığının ve ekşi kremanın mükemmel uyumudur.
KULAJDA TARİFİ
Malzemeler
- 300 g taze orman mantarı rçi(poni, kültür veya kestane mantarı - dilimlenmiş)
- 3 adet orta boy patates (küp doğranmış)
- 1 litre sebze veya et suyu
- 200 ml ekşi krema (sour cream) veya yoğun süzme yoğurt + krema karışımı
- 2 yemek kaşığı un (kıvam bağlamak için)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 demet taze dereotu (ince kıyılmış)
- 2-3 yemek kaşığı elma sirkesi (ekşilik dengesi için)
- 1 çay kaşığı kimyon tohumu (havanda hafif ezilmiş)
- 4 adet yumurta (servis aşamasında poşe yapmak için)
- Tuz ve taze çekilmiş karabiber
Yapılışı
- Derin bir tencerede tereyağını eritin. Dilimlenmiş mantarları ve ezilmiş kimyon tohumlarını ekleyip mantarlar suyunu salıp çekene kadar yaklaşık 5-6 dakika soteleyin.
- Kavrulan mantarların üzerine küp doğranmış patatesleri ve 1 litre sıcak sebze suyunu ilave edin. Patatesler yumuşayana kadar orta ateşte 15 dakika pişirin.
- Ayrı bir kapta ekşi kremayı (veya süzme yoğurtlu kremayı) un ve yarım çay bardağı ılık su ile pürüzsüz olana kadar çırpın. Tenceredeki sıcak kaynar sudan bir kepçe alarak kremayı ılıtın (temperleyin).
- Ilıttığınız krema karışımını tencereye sicim gibi akıtırken bir yandan da sürekli karıştırın. Tencere hafifçe koyulaşana kadar 5 dakika kısık ateşte kaynatın. Ardından elma sirkesini, tuzu, karabiberi ve kıyılmış taze dereotunun tamamını ekleyip ocaktan alın.
- Ayrı bir küçük tencerede sirkeli sıcak su hazırlayın. Yumurtaları tek tek kaynar suya kırarak sarısı akışkan kalacak şekilde 3 dakika poşeleyin (poşe yumurta).