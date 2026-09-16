Avrupa mutfağından sofralarınıza: Kulajda

Sıradan et veya sebze yemeklerinin tamamen dışında, çorba ile ana yemek sınırlarını belirsizleştiren Kulajda (Kulayda), Çekya ve Güney Bohemya mutfağının en karakterli tariflerinden biridir. Yoğun kıvamı, içerdiği patates ve poşe yumurta sayesinde son derece doyurucu bir ana öğün kabul edilir. Yemeğin alametifarikası; mantarın toprak kokusu ile taze dereotunun ferahlığının ve ekşi kremanın mükemmel uyumudur.

KULAJDA TARİFİ

Malzemeler

300 g taze orman mantarı rçi(poni, kültür veya kestane mantarı - dilimlenmiş)

3 adet orta boy patates (küp doğranmış)

1 litre sebze veya et suyu

200 ml ekşi krema (sour cream) veya yoğun süzme yoğurt + krema karışımı

2 yemek kaşığı un (kıvam bağlamak için)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 demet taze dereotu (ince kıyılmış)

2-3 yemek kaşığı elma sirkesi (ekşilik dengesi için)

1 çay kaşığı kimyon tohumu (havanda hafif ezilmiş)

4 adet yumurta (servis aşamasında poşe yapmak için)

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı